Operación contra el tráfico de drogas por correo: 32 detenidos y más de 50 kilos de hachís y marihuana intervenidos

Droga intervenida por la Guardia Civil cuando iba a ser enviada por correo a Baleares. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 32 personas por supuestamente enviar a Mallorca, Menorca e Ibiza más de 50 kilos de hachís, marihuana y cocaína mediante correo postal.

La bautizada como 'operación Llumeta' también se ha saldado con 18 personas investigadas por supuestos delitos de tráfico de drogas, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Palma, en el marco de sus actuaciones relacionadas con los envíos postales de paquetería, han intervenido a lo largo de los últimos meses varios envíos que ocultaban en su interior sustancias estupefacientes.

Estos paquetes tenían como destino Mallorca, Menorca e Ibiza, una ruta usada tanto por las grandes organizaciones criminales como por los pequeños traficantes dedicados al menudeo de estupefacientes.

Estos últimos, ha indicado el Instituto Armado, ocultan las sustancias entre ropa, comida y otros objetos y emplean identidades falsas para tratar de eludir la acción policial.

En total han sido detenidas 32 personas y se han investigado a otras 18 por su supuesta relación con los envíos de droga. Al cierre de la operación los estupefacientes intervenidos suman 22 kilos de hachís, 31 kilos de marihuana, 250 gramos de cocaína y pequeñas cantidades de éxtasis y speed.