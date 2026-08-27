Operación verano de la Policía Nacional: los hurtos y robos con violencia caen un 10% en Palma

Imagen de vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad delictiva en Palma, concretamente la relativa a los hurtos y los robos con violencia, han caído un 10% a falta de un mes para que finalice la operación verano de la Policía Nacional.

Lo ha indicado el jefe del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, Javier Martín de la Torre, en una rueda de prensa ofrecida este jueves para hacer un balance provisional del dispositivo.

El agente ha celebrado que las medidas adoptadas a lo largo de esta temporada estival, que arrancó a mediados de mayo y finalizará el próximo 30 de septiembre, hayan repercutido en un descenso acusado de los hechos delictivos.

"Tanto en los hurtos como en los robos con violencia estamos muy satisfechos por el trabajo hecho. Están muy a la baja, aunque nos está preocupando y ocupando los robos en el interior de vehículos en la vía pública, los aparcamientos y los garajes", ha subrayado.

El agente ha cifrado en un 10%, aproximadamente, el descenso de la actividad delictiva en lo que va de verano respecto al año pasado. En total han sido detenidas 450 personas por el tipo de delitos que se previenen en esta operación estival.

"Diría que esta siendo una operación verano casi histórica, con una bajada gracias a las medidas comentadas. Esperamos que siga así hasta el final", ha apuntado.