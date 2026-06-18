Operativo policial en Son Banya por infracción urbanística y tráfico de drogas

Archivo - Operarios y policías observan el derribo de una construcción ilegal en Son Banya. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma están desplegando este jueves una operación policial en el poblado de Son Banya en materia de infracción urbanística y contra el tráfico de drogas.

Según la información facilitada por los cuerpos policiales, están participando agentes de la Policía Local de Palma y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco).