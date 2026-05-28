La oposición de Llucmajor critica la "falta de explicaciones" por las "irregularidades" en las obras de son Noguera

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento de Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La oposición en el Ayuntamiento de Llucmajor ha recriminado a la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, la "falta de explicaciones" por las "irregularidades" en las obras de ampliación del polígono de son Noguera.

El PSIB de Llucmajor y Llibertat Llucmajor han reprochado el "silencio" y la "inacción" del Consistorio por dejar continuar con estas obras, que han asegurado que se ejecutan "sin licencia urbanística en vigor", según han apuntado ambas formaciones en sendos comunicados emitidos tras el pleno de este miércoles.

Los socialistas han aseverado que el gobierno municipal "se ha negado repetidamente" a paralizar las obras en marcha, pese a los "contundentes" informes técnicos y jurídicos municipales que advierten de "posibles irregularidades urbanísticas graves".

Durante el debate en el pleno, han indicado que el gobierno municipal "no ha sido capaz" de explicar por qué las obras continúan "sin haber sido clausuradas de manera efectiva", aunque los servicios jurídicos municipales concluyen que "podrían constituir una infracción urbanística grave" de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Baleares (LUIB).

Los informes recuerdan, además, que el artículo 187 de la LUIB establece que, ante obras ejecutadas sin título habilitante o incumpliendo sus condiciones, la administración "tiene que ordenar suspender inmediatamente las obras".

Para los socialistas, las explicaciones políticas ofrecidas en el pleno han sido "inexistentes, insuficientes o directamente contradictorias". Los informes municipales también señalan que las obras se ejecutan sobre documentación "sin carácter vinculante, no aprobada por el Ayuntamiento y que no cumplía con las condiciones impuestas en el Plan Parcial, ni en el Plan de Actuación Urbanística (PAU)".

"Es extremadamente grave que los técnicos municipales alerten reiteradamente de presuntas irregularidades urbanísticas mientras los responsables políticos no cumplen con la orden con de paralización. La ley tiene que ser igual para todo el mundo y cuando los técnicos municipales hablan de infracciones urbanísticas graves y de suspensión inmediata de obras, los responsables políticos no pueden mirar hacia otra banda", ha manifestado el portavoz del PSIB de Llucmajor, Jaume Oliver.

El PSIB ha señalado que, después del pleno, continúan "sin respuesta" a preguntas "esenciales" sobre la gestión del caso, como qué razón política hay detrás esta "inacción", por qué "nadie actúa", por qué el equipo de gobierno "evita dar explicaciones claras" y por qué tampoco el Consell de Mallorca, ni el Govern han aclarado qué papel juegan ante este "escándalo urbanístico".

Además, han considerado "incomprensible" que, a pesar de la repercusión mediática del caso y la "gravedad" de los informes técnicos y jurídicos municipales, "nadie haya asumido responsabilidades políticas, ni haya comparecido públicamente para explicar qué está pasando realmente en son Noguera".

Por estos motivos, han argumentado que este "silencio institucional" ya es "insostenible", especialmente cuando existen "decretos de suspensión preparados, informes desfavorables reiterados y advertencias jurídicas muy graves, mientras las obras avanzan".

"¿Qué hay detrás esta falta absoluta de actuación? Qué intereses políticos o presiones explican que nadie asuma decisiones ni responsabilidades?", ha insistido Oliver, quien ha añadido que Llucmajor no se merece un urbanismo basado en la "opacidad, silencios e improvisación".

DIMISIÓN DE LA REGIDORA DE URBANISMO

En la misma línea se ha pronunciado Llibertat Llucmajor, quien ha calificado la actitud del equipo de gobierno de PP y Vox de "antidemocrática" y "profundamente irresponsable".

"Tras dos semanas de informaciones gravísimas sobre unas obras faraónicas presuntamente ejecutadas sin licencia urbanística en vigor, y después de que hayan trascendido informes técnicos y jurídicos municipales que advertían de la obligación legal de paralizar cautelarmente dichas actuaciones, Lascolas y la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, continúan escondidas, sin dar explicaciones ni a la prensa, ni a la oposición, ni a los vecinos de Llucmajor", han mantenido.

Ante esta situación, desde el partido vecinal han presentado una moción de urgencia para exigir la inmediata firma del decreto de suspensión de las obras, la incoación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y la dimisión de Pérez por su "inacción".

Sin embargo, han censurado que Lascolas se negara a incluir la moción en el orden del día, lejos de permitir un "debate transparente" sobre unos hechos de "enorme gravedad institucional". "Optaron por el silencio absoluto durante todo el pleno, al evitar responder a las interpelaciones realizadas por Llibertat Llucmajor y bloquear cualquier intento de fiscalización democrática", han recalcado.

El partido ha incidido en que no se trata de una "simple irregularidad administrativa", sino que serían "posibles actuaciones urbanísticas ilegales" mantenidas pese a informes técnicos municipales y en medio de una investigación de la Guardia Civil. "La negativa deliberada a actuar y a firmar la suspensión cautelar podría derivar en responsabilidades muy serias, incluso penales, por presunta prevaricación", han advertido.

Igualmente, han señalado a Vox ya que durante el pleno "admitieron públicamente que no comparten la postura de mantener las obras sin paralizar" pero les han reprochado que, cuando tuvieron la oportunidad de posicionarse oficialmente al votar la urgencia de la moción, votaron en contra de incluirla en el debate. Así, han aseverado que prefirieron "proteger al gobierno antes que defender la legalidad y la transparencia".

"PP y Vox han dejado claro que están más preocupados por tapar el escándalo que defender el interés general de los vecinos de Llucmajor. Quien calla y protege posibles ilegalidades se convierte en cómplice político de lo que ocurre", han alegado.

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha puntalizado que "no van a mirar hacia otro lado" y exigirán "responsabilidades políticas, transparencia y el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística".

"Llucmajor no puede convertirse en un municipio donde las normas solo se aplican a unos pocos mientras otros reciben trato de favor desde el poder político. No se puede permitir el urbanismo a la carta que practica Lascolas y su gobierno", ha mantenido.