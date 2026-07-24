La oposición de Llucmajor denuncia ante el Govern y el Defensor del Pueblo la insalubridad del municipio

Portavoces del PSIB-PSOE, Més per Llucmajor, S'Ull y Llibertat Llucmajor presentando su denuncia conjunta. - PSIB-PSOE

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oposición del Ayuntamiento de Llucmajor ha presentado una queja formal ante del Defensor del Pueblo y una denuncia ante la Dirección General de Salud Pública del Govern por la situación de insalubridad que consideran que presenta el municipio por el "deficiente" servicio de recogida de residuos.

Según han informado en un comunicado, PSIB, MÉS per Llucmajor, S'Ull y Llibertat Llucmajor, la "dejadez" de la alcaldesa, Xisca Lascolas, ha provocado una crisis de suciedad, plagas, malos olores y acumulaciones de basura que afecta a calles, plazas, urbanizaciones y zonas turísticas.

La queja registrada ante el Defensor del Pueblo describe la acumulación "imparable" de basura en la pública por la "ineficiencia" del servicio de recogida de residuos, de concesión municipal. Las grupos políticos han criticado que la alcaldesa "no ha adoptado medidas extraordinarias" y que la finalización del contrato con FCC y su continuidad a través de una prórroga han derivado en un servicio "insuficiente".

De forma paralela, también se ha presentado una denuncia ante Salud Pública por el riesgo sanitario que consideran que se ha generado. Así, exponen la degradación de las condiciones de salubridad en las urbanizaciones y en S'Arenal y el malestar de los vecinos de estas zonas.

La oposición ha considerado que la situación ya no es de gestión municipal, sino que requiere la intervención autonómica por riesgo para la salud pública. En este sentido, han incluido una moción que se incluirá en el orden del día del pleno municipal del próximo 29 de julio.