Oposición y sindicatos piden al PP que apoye la retirada de las enmiendas sobre el catalán en la enseñanza

Representantes del PSIB y los sindicatos STEI, UGT y Alternativa Docent en la rueda de prensa de la presentación de la propuesta. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en el Parlament y los sindicatos educativos han reclamado al PP que apoye un voto particular sobre las enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, que afectan a la enseñanza en catalán.

La propuesta se registrará este viernes en el Parlament y se tendrá que debatir el martes en la reunión de ponencia de la ley, lo que podría implicar la retirada de las enmiendas sobre la entrada en la función pública de los profesores sin el requisito del catalán y la exención del catalán para los alumnos desplazados a Baleares temporalmente.

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha presentado esta iniciativa respaldada por MÉS per Mallorca, Unidas Podemos y diferentes sindicatos con representación entre el profesorado.

Representantes de los socialistas y los sindicatos UGT, STEI y Alternativa Docent se han reunido para tratar esta "reivindicación compartida" que busca hacer frente los "ataques" del Govern al catalán en el ámbito educativo.

Por parte de STEI, su responsable de la Educación Pública, Catalina Bibiloni, ha calificado las enmiendas como un "golpe del PP" y ha pronosticado que supondrá una "alteración" en el funcionamiento de los centros.

La secretaria de Enseñanza de UGT Baleares, Azahar Tortonda, ha criticado que estas dos enmiendas se hayan tramitado "de espaldas" a la comunidad educativa y la Mesa de la Educación Pública, donde ha señalado que se negocian aspectos como la entrada a la función pública de los futuros docentes.

El representante de Alternativa, Miquel Àngel Santos, ha llamado a la comunidad educativa a "movilizarse", puesto que, a su juicio, las enmiendas "vulneran" el Estatut d'Autonomia, la ley de normalización lingüística y el decreto de mínimos.