Oposiciones 2026: el Govern convoca 471 plazas para tratar de reducir la temporalidad

Opositores en un aula. - CAIB

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2026 correspondiente al personal funcionario y laboral al servicio de administración autonómica en el ámbito de los servicios generales, que cuenta con 471 plazas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes que la medida supone "un paso más" en la reducción de la temporalidad en el sector público autonómico.

Con ese objetivo se aprobó el año pasado el instrumento de planificación plurianual 2025-2026, que permite establecer una tasa específica que incluya puestos de trabajo ocupados por personal funcionario interino y laboral temporal que no pueden incluirse con la tasa de reposición ordinaria.

La oferta de empleo público para el año 2025, que ofreció 347 plazas, ya incluyó esta tasa específica. Esta oferta que queda pendiente de ejecutar se acumulará a la del 2026, que incluye los puestos ocupados por personal funcionario interino con fecha de fin de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2028 y los ocupados por personal laboral temporal que en esta fecha lleven tres años de ocupación.

Con todo, se ofertarán 407 puestos de trabajo por el turno libre, 181 incluidos en la tasa de reposición, 49 puestos de personal funcionario excluidos de la tasa de reposición, 177 incluidos en la tasa específica, 64 de promoción interna, 55 de personal funcionaio y nueve de personal laboral.

Esta oferta de empleo público ya se ha negociado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales y en el Comité Intercentros. No supondrán ningún incremento de gasto ya que los puestos ofrecidos están actualmente cubiertos por personal interino

PROGRAMA DEL SOIB

Otro de los acuerdos en materia laboral aprobados este viernes por el Consell de Govern ha sido la dotación presupuestaria de 1,1 millones de euros para la puesta en marcha de la convocatoria 'SOIB: Oportunidades de trabajo en el sector privado (2026-2027)'.

Se trata, ha explicado Costa, de un programa que tiene como objetivo fomentar la contratación indefinida y mejorar la estabilidad laboral, especialmente para las personas cualificadas en el ámbito privado.

La contratación subvencionada se dirige a empresas privadas y autónomos con centro de trabajo en Baleares. Respecto al perfil de los trabajadores, tienen que ser personas desempleadas que estén inscritas en el SOIB y que tengan una titulación universitaria, de FP o un certificado profesional.

Una de las principales novedades de esta segunda convocatoria son los colectivos prioritarios a los que va dirigido el programa. Si en la primera edición se dirigía a los jóvenes, en esta se amplía también al sector a los mayores de 45 años y a mujeres de 30 a 45 años.