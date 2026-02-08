Orden de alejamiento para un hombre por acosar cuatro meses a una mujer en su trabajo y cerca de casa en Palma

Agente de la Policía Nacional con el detenido. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha dictado una orden de alejamiento para un hombre por, supuestamente, haber acosado durante más cuatro meses a una mujer en su centro de trabajo y en las proximidades de su domicilio en Palma.

La investigación empezó a finales de enero, cuando una joven interpuso una denuncia en la Jefatura Superior de Policía porque llevaba varios meses sufriendo esta situación.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que todo se inició en septiembre, cuando un varón entró a su lugar de trabajo y se dirigió a ella invitándola a salir, a lo que la denunciante se negó.

Durante las siguientes semanas, el hombre siguió presentándose en el establecimiento para observar a la mujer. Asimismo, también empezó a frecuentar un supermercado próximo a su casa para vigilarla.

La víctima explicó que llegó a temer por su integridad física y que tuvo que cambiar sus rutinas y hábitos. Esto le llegó a afectar a su vida diaria.

Días más tarde, la mujer volvió a dependencias policiales para exponer que, al salir de Jefatura tras denunciar, se encontró nuevamente al varón en el establecimiento donde trabajaba.

A partir de ese momento, los agentes de Investigación Centro hicieron las gestiones correspondientes para identificar a la persona que, presuntamente, acosaba a la mujer.

Finalmente, los agentes localizaron al hombre el pasado miércoles y le detuvieron por ser el presunto autor de un delito de acoso. Asimismo, la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento entre el varón y la chica.