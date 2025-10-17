Ordenanza cívica en Palma: el mal uso de los patinetes y la venta ambulante acaparan las más de 4.100 infracciones

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en el Debate del Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha levantado 4.131 actas administrativas por supuestos incumplimientos de la ordenanza municipal de fomento de la convivencia cívica entre junio y septiembre.

Lo ha detallado este viernes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa para hacer balance de los tres primeros meses de funcionamiento de la nueva normativa municipal.

La ordenanza cívica, que entró en vigor el pasado junio tras largos meses de tramitación y polémica, se ha saldado con el levantamiento de 4.131 actas, que ascienden hasta las 7.702 si se suman las relacionadas con otras normativas.

Estas cifras, ha apuntado Martínez, suponen un incremento del 100% respecto a las infracciones detectadas durante el mismo periodo del año pasado. "Son el doble de actuaciones policiales ante estos actos incívicos", ha celebrado.

Por el uso indebido de los vehículos de movilidad personal, principalmente los patinetes eléctricos, se han levantado 2.032 actas. La normativa, entre otras cosas, prohíbe conducir sin casco, sin chaleco reflectante o sin seguro.

Contra le venta ambulante ilegal se han llevado a cabo 1.232 actuaciones, de las cuales 44 han sido contra los consumidores de estos productos o las personas que alertan a los vendedores de la presencia policial.

El apartado de los botellones y otro tipo de reuniones no permitidas en la vía pública se ha saldado con el levantamiento de 845 actas.

A estas se suman otras 224 por servicios no autorizados como los masajes en la playa o el tarot y 145 por el uso impropio del espacio público como acampar en lugares no autorizados o bañarse en fuentes.

La Playa de Palma, con 1.573, ha sido la zona en la que más infracciones se han detectado, que suben hasta las 2.500 si se tienen en cuenta el conjunto de ordenanzas municipales.

De estas, ha detallado el alcalde, 917 han sido contra la venta ambulante, 200 por servicios no autorizados, 113 por consumo de alcohol en la vía pública y 282 por el uso indebido de los patinetes.

Por distritos, en estos tres primeros meses de normativa municipal Llevant ha acumulado 1.443 actas, Ponent 676, Nord 593 y Centre 391.

Martínez ha asegurado que la Policía Local de Palma, en cumplimiento de la ordenanza cívica "no ha perseguido a ningún colectivo vulnerable" como los caravanistas, contra los que ha asegurado que no se ha levantado ningún acta administrativa.

"Es una ordenanza que lo que busca es una Palma cívica y en la que los impuestos de la gente que hace bien las cosas no deban pagar a la gente que las hace mal. Invitamos a la izquierda a que se sume a una Palma cívica y se olvide de la incívica, sucia e insegura de los últimos ocho años", ha sentenciado.