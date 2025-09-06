Organizan dos carreras de trote en el hipódromo de Son Pardo con motivo de la Diada de Mallorca

El conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, presenta las dos carreras de trote de la Diada de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado dos carreras de trote en el hipódromo de Son Pardo, que tendrán lugar los días 12 y 21 de septiembre, con motivo de la Diada de Mallorca.

La institución insular, según ha informado en un comunicado, ha presentado oficialmente el cartel de los dos eventos en un acto celebrado este sábado.

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, y del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

También han asistido el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló y el autor del cartel oficial, Roberto Lanata.

Bestard ha destacado "la relevancia que el Consell está dando al mundo del trote con la incorporación de una nueva carrera de trote dentro de los actos de la Diada de Mallorca".

Al tradicional Grand Prix Diada de Mallorca de Trote, que se celebrará el próximo 12 de septiembre, se añadirá una nueva competición el 21 de septiembre, el premio Diada de Mallorca de Trote.