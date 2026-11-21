Organizan una excursión familiar para dar a conocer los oficios tradicionales de la Serra de Tramuntana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, ha organizado este sábado una excursión familiar en la finca pública de Son Amer (Escorca) para dar a conocer los oficios tradicionales de la Serra de Tramuntana.

La propuesta, titulada 'Los Oficios de la Serra', se ha celebrado con motivo de la Semana Europea del Patrimonio de 'Pedra en Sec', ha informado la institución insular en un comunicado.

Durante la excursión, las familias han conocido el trabajo de los 'margers' y la importancia de las construcciones de 'pedra en sec', una técnica tradicional que ha permitido aprovechar los terrenos de montaña y que ha contribuido a configurar el paisaje de Mallorca.

La actividad también ha mostrado el trabajo de los 'carboners' y los 'calciners', dos oficios estrechamente vinculados al aprovechamiento de los recursos del bosque. A lo largo del camino, los participantes han observado restos de carboneras, barracas y hornos de cal, y descubrir cómo funcionaban y para qué se utilizaban.

El itinerario, que ha contado con la participación de una treintena de personas, ha comenzado en el refugio de Son Amer y ha discurrido por la fuente de S'Ermita, la ermita de Son Amer y el mirador des Foment. Las diferentes paradas han permitido explicar sobre el terreno cómo se desarrollaban estos trabajos y qué huella han dejado en el paisaje de la Tramuntana.

Además de las salidas dirigidas a familias, esta actividad también se ofrece a los centros educativos, que pueden solicitarla para conocer de primera mano los oficios tradicionales y el patrimonio de la Serra de Tramuntana.