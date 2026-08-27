Organizan una jornada deportiva para inaugurar las nuevas pistas permanentes de fútbol y vóley playa en Palma

El regidor de Deportes de Palma, Javier Bonet, en la presentación de la diada deportiva en el vestíbulo del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal de l'Esport (IME) y la UD Collerense han organizado una jornada deportiva para inaugurar las nuevas instalaciones deportivas de fútbol y vóley playa, habilitadas este verano por Cort en Playa de Palma.

La jornada se celebrará este sábado, 29 de agosto, de 9.30 a 13.30 horas, en los dos campos de fútbol playa instalados en Can Pastilla -antiguo balneario cero- y contará con la participación de unas 150 personas, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa este jueves.

La nueva zona deportiva cuenta con dos campos de fútbol playa y una pista de vóley playa, de manera que la ciudadanía podrá usar estos espacios permanentes para la práctica deportiva al aire libre.

Con el objetivo de dar a conocer estas nuevas instalaciones, se ha organizado la Diada de Fútbol Playa Ciutat de Palma, una jornada no competitiva que busca fomentar la práctica de esta modalidad deportiva y promover la participación de jugadores de diferentes edades y colectivos.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la categoría femenina cadete-juvenil. A las 10.30 horas participarán jugadores de la liga 'Insuperables' de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), formada por deportistas con diversidad funcional intelectual. A las 11.30 horas será el turno de la categoría infantil y, a las 12.30 horas, de los amateurs.

Los equipos de vóley de Superliga2 masculina y femenina realizarán dos entrenos oficiales para estrenar las nuevas pistas de vóley playa en la zona.

Al finalizar cada partido se entregarán los obsequios cedidos por el IME y la FFIB a todos los participantes. Además, los jugadores recibirán una camiseta conmemorativa de la jornada, confeccionada en dos colores para diferencias a los equipos.