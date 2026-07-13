La Orquesta Sinfónica concluirá el Festival Bellver el próximo jueves

Concierto del Festival Bellver - CAIB

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el próximo jueves 16 de julio, a las 21.30 horas, el cuarto y último concierto del Festival Bellver 2026.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, bajo la dirección de Michael Francis, la formación finalizará esta edición con un programa dedicado íntegramente al repertorio británico, con obras de Edward Elgar, Benjamin Britten y Ralph Vaughan Williams. Las entradas para el concierto están disponibles y se pueden adquirir a través de la página web de la Sinfónica.

El concierto empezará con la Serenata para cuerdas en mí menor, op. 20, de Edward Elgar, una de las composiciones más apreciadas del autor por su carácter íntimo y elegante. A continuación, se interpretará la Simple Symphony, op. 4, de Benjamin Britten, una obra llena de contrastes y energía rítmica que se ha convertido en una de las piezas más populares del compositor británico.

La segunda parte estará protagonizada por la Sinfonía n.º 5, de Ralph Vaughan Williams, una obra que pondrá el colofón final al concierto y a las cuatro noches de música que han conformado el Festival Bellver 2026.

El británico Michael Francis se pondrá al frente de la Orquesta en esta última cita del festival con el que se despedirá el Festival Bellver.