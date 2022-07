La Orquesta Sinfónica ofrece este miércoles el segundo concierto del ciclo Veranos Sinfónicos

PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica Illes Balears ofrecerá este miércoles, a las 21.30 horas, el segundo concierto del ciclo Veranos Sinfónicos en el Castillo de Bellver.

En una nota de prensa, la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura ha explicado este martes que, en este caso, se trata de una Gala Lírica en la cual el público disfrutará de algunos de los jóvenes cantantes de la prestigiosa Academia del Maggio Musicale Fiorentino como la soprano Rosalia Cid, la mezzosoprano Polixeni Tziouvaras, el tenor Joseph Dahdah y el bajo-barítono Davide Piva. Pablo Mielgo será el director de esta velada.

El programa que interpretará será 'Ach ich fühl's, es ist verschwunden!' (La flauta mágica) de Mozart; 'Una voce poco fa' (El barbero de Sevilla) y ' Sia qualunque delle figlie' (La Cenerentola) de Rossini; 'Udite, udite, o rustici' (L'elisir d'amore), 'Signorina, in tanta fretta' (Don Pasquale) y 'Reinaba nel silenzio* Quando rapita in estasi' (Lucia di Lammermoor) de Donizetti; 'Se Romeo te uccise un figlio' (I Capuleti e i Montecchi) de Bellini; 'Forse la soglia attinse... Ma se m'è forza perderti' (Un ballo in maschera) de Verdi; 'Près des remparts de Sèville' (Carmen) y 'La fleur que tu m'avais jetée' (Carmen) de Bizet y ' E lucevan le stelle' (Tosca) de Puccini.

El programa de la Sinfónica se completa este sábado con el tercer concierto del Ciclo Veranos Sinfónicos, en el Castillo de Bellver, a la misma hora. La Orquesta interpretará 'Semiramide, Obertura' de Rossini, Concertino para orquesta de Fáncsick y la gran Sinfonía núm. 3 'Heroica' de Beethoven, en este caso con la dirección de Henrik Nánási.

Director general de música de la Komische Oper Berlin del 2012 al 2017, Henrik Nánási dirigió nuevas producciones de Mazeppa, Eugene Onegin, Gianni Schicchi, La Belle Hélène, Die Zauberflöte, Così fan tutte, Don Giovanni, Duke Bluebeard's Castle, The Fiery Angel, La clemenza di Tito, Cendrillon y The Fair at Sorochyntsi, así como reestrenos de Der Rosenkavalier, Rusalka y Rigoletto, entre otros. Desde la designación de Henrik Nánási como director general de música en 2012, la Komische Oper Berlin ha sido nombrada 'Opera House of the Year 2013' por la revista Opera World y 'Opera Company of the Year 2015' en los Opera Awards.

Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la web de la Orquesta Sinfónica Illes Balears.