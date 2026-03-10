La Orquesta Sinfónica ofrece tres funciones de 'Les mil i una nits' para 1.500 alumnos de Mallorca

Orquesta Sinfónica de Baleares - CAIB

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ofrecerá tres funciones del espectáculo 'Les mil i una nits' a alumnos de primaria y secundaria en el Teatre Principal de Palma.

Se trata de una propuesta artística que combina música en directo, teatro y proyecciones audiovisuales, que contará con la dirección musical de Samuel Tamarit y la narración de Nigel Carter, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Las funciones tendrán lugar este miércoles y jueves, a las que asistirán más de 1.500 alumnos de primaria y secundaria de Mallorca. El objetivo de estas funciones didácticas es acercar la música sinfónica de una manera atractiva, pedagógica y emocionante.

Así, los espectadores disfrutarán de obras como 'Schehereze' y 'Capriccio Espagnol' de N. Rimsky-Korsakov; 'Noche en el monte pelado' de M. Músorgski y 'Danzas Polovtsianas' de A. Borodin.

Según ha explicado la Conselleria, el espectáculo ofrece una experiencia inmersiva que une narración interpretación musical y lenguaje visual, y permite a los estudiantes descubrir la riqueza cultural y artística de los relatos clásicos orientales a través de una puesta en escena dinámica y envolvente.