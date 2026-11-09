Ouineta, Rudymentari y Nyami Nyami, entre los artistas que actúan este sábado en la séptima edición de 'Treu la Llengua'

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ouineta, Rudymentari y Nyami Nyami son algunos de los artistas que actuarán este sábado en la séptima edición de 'Treu la Llengua', un evento que se celebraré en Esporles con el propósito de promover las fiestas populares en catalán en los municipios de Mallorca.

La asociación Joves de Mallorca per la Llengua ha explicado este lunes en un comunicado que por segundo año consecutivo la celebración se llevará a cabo en el campo de futbol de Son Quint de Esporles.

A lo largo de los años han pasado grupos como The Tyets, Zoo o Oques Grasses. Sin embargo, hace dos años que el evento ha adoptado un formato diferente. El portavoz, Josep Buades, ha explicado que el festival refleja una verbena popular con un formato completamente en catalán.

La fiesta empezará con un baile y después habrá música reggae, urbana, versiones y pinchadiscos. Empezará a las 20.00 horas con Al Mayurqa, uno de los grupos de referencia de la música tradicional mallorquina. Seguirán PD Místiques, que pondrán música en la verbena con una sesión de pinchadiscos.

Posteriormente, actuará Rudymentari, que llevará su reggae desde Menorca hasta Esporles. Pasada la medianoche será el turno de Ouineta, una de las propuestas de la nueva escena del pop electrónico en catalán. Más tarde actuarán los felanitxers Romandre, que continuarán la fiesta con versiones desde el pop hasta el ska. Y finalmente, Nyami Nyami se encargarán de poner la última hora de música en el Treu la Llengua.

Las dos últimas ediciones que han hecho en Esporles se enmarcan dentro de una campaña que la entidad empezó después de que Joves de Mallorca per la Llengua impulsara un acuerdo con ocho partidos políticos y una treintena de ayuntamientos para garantizar que, como mínimo, la mitad de las actuaciones de cada verbena fueran íntegramente en catalán.

Así, el festival nació "para demostrar que las verbenas en la lengua propia funcionan". Además, Joves quiere acercar la fiesta en catalán a los jóvenes a precios populares y hacer que la lengua esté presente también en los espacios de ocio y de socialización.

CATÁLOGO CON UNOS 90 ARTISTAS

La iniciativa también ha elaborado un catálogo que cuenta con unos 90 artistas que cantan en catalán destinado a los ayuntamientos de Mallorca.

La herramienta se ha elaborado a través de un proceso participativo realizado por redes sociales, en el que se apuntaron casi 100 artistas, grupos y pinchadiscos. En el documento aparecen desde artistas emergentes hasta profesionales consolidados de la música. El objetivo es dar visibilidad a la calidad y la diversidad de la escena musical en catalán y facilitar su contratación en las fiestas populares.

La entidad quiere que los ayuntamientos tengan a su alcance propuestas musicales en catalán de todo tipo. Si bien, recuerda a los 30 ayuntamientos que se sumaron a la iniciativa que "les fiscalizará y exigirá que cumplan el compromiso que tienen con la asociación y con la sociedad mallorquina".

Este evento, según Buades, "quiere ser un punto de encuentro, un espacio donde pasárselo bien y, al mismo tiempo, un lugar desde el que reivindicar la lengua".