Un paciente provoca un incendio en el área de Psiquiatría de Son Espases

Archivo - Puerta de urgencias del Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un paciente del área de Psiquiatría del Hospital Son Espases ha provocado un incendio, que ha sido rápidamente sofocado sin provocar daños personales ni materiales de importancia.

El aviso del fuego se produjo la pasada medianoche, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes hospitalarias.

El incendio ha sido rápidamente sofocado y los bomberos han tenido que intervenir únicamente por el humo generado.