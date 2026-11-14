Los pacientes del Hospital de Inca tendrán que validar su cita a partir del martes

Nuevos tótems del Hospital de Inca en los que se validarán las citas. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca ha puesto en marcha un plan de renovación, que incluye la instalación de tótems interactivos en distintas zonas, para que los pacientes validen su consulta o gabinete a partir de este martes.

Para ello tendrán que introducir la tarjeta sanitaria o el DNI e imprimir un ticket, que indicará a qué sala de espera deben dirigirse, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Además, al imprimir el ticket, en la consulta ya sabrán que este paciente se encuentra en el Hospital. Cuando le llegue el turno, se mostrará el número del ticket en la pantalla de la sala de espera correspondiente y así podrá entrar en la consulta. En los tótems digitales, además de imprimir el ticket, también se podrá imprimir un justificante de la visita.

Por otra parte, la nueva señalética interior dirigirá a los usuarios a las consultas y a los gabinetes de los módulos, ordenados de la A a la H. Los módulos A, B y C estarán en la planta 0 y los módulos de la D en la H, en la planta 1. Cada uno de los ocho módulos tendrá un color diferente. Además, en el suelo se han pintado líneas de colores para dirigir a los pacientes a cada módulo.

El despliegue de esta nueva señalética coincide con el cambio global de imagen corporativa del Servicio de Salud, porque se ha recuperado la marca histórica 'IbSalut' y se han unificado tanto los logotipos, como los tótems y los elementos de señalización visual de todos sus hospitales y otros centros asistenciales.

Esta novedad forma parte de la estrategia de humanización y accesibilidad incluida en el Plan Estratégico 2026-2030 del Hospital Comarcal de Inca, que apuesta por desarrollar entornos más humanizados.