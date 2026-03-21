Pacma acusa al Ayuntamiento de Sant Antoni de dejar "desamparado" a un gato comunitario con cáncer

Pacma denuncia un presunto maltrato animal por omisión por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni
EIVISSA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coordinador insular del Partido Animalista Pacma en Eivissa, Olivier Hassler, ha denunciado públicamente este sábado un presunto maltrato animal por omisión por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni.
Para el partido, puede hablarse de "una grave falta de empatía institucional" mostrada en el caso de un animal comunitario de una colonia felina de Sant Antoni que precisaba atención veterinaria "completa, urgente y continuada".
Desde Pacma, en un comunicado, han asegurado que de confirmarse la "negativa" del Consistorio a asumir el tratamiento necesario para este animal, pese a existir deber legal de atención, "podrían concurrir responsabilidades por una presunta situación de maltrato animal por omisión".
El animal, de nombre Suerte, presentaba lesiones graves en orejas y nariz compatibles con cáncer de piel, han sostenido, agregando que fue revisado el 23 de febrero de 2026 y, pese a persistir una lesión nasal relevante, "no se habría dado cobertura al tratamiento integral que precisaba".
Finalmente, ante la falta de cobertura pública denunciada, una entidad ajena habría asumido provisionalmente el coste de la intervención practicada este 20 de marzo, consistente en una sesión inicial de electroquimioterapia.
"Desde Pacma recordamos que no estamos ante una cuestión menor ni ante un simple desacuerdo económico: hablamos de un ser sintiente cuyo dolor no podía seguir esperando", ha explicado el coordinador.
El partido ha considerado que los hechos deben ser investigados y, si se acredita "una negativa injustificada" a prestar la atención exigible a un animal cuya gestión y cobertura sanitaria incumbían a la administración local, "no se descarta la eventual existencia de responsabilidades legales", extremo que "deberá valorarse con toda la documentación clínica y probatoria".
Por ello, Hassler presentará una queja formal ante el Govern balear para que revise la actuación seguida en este caso, impulse la depuración de responsabilidades y garantice que los protocolos de atención a gatos comunitarios "se apliquen de forma real y no meramente formal". El partido está estudiando emprender acciones legales.