Pacma Eivissa dice que el abandono de crías de gato evidencia "graves carencias" en las políticas de Sant Josep

Archivo - Gato de un refugio - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR. - Archivo

EIVISSA 28 Abr. (Europa Press) -

La formación Pacma en Eivissa ha denunciado el abandono de tres crías de gato en una caja junto a contenedores de Sant Josep, un suceso que consideran que evidencia "graves carencias" en las políticas municipales de prevención del abandono animal.

En un comunicado, la formación ha señalado que este tipo de situaciones responden a un problema estructural derivado de "la falta de campañas eficaces de sensibilización, control poblacional ético y educación ciudadana". En este sentido, Pacma ha instado a la concejal responsable, Felicia Bocú, a impulsar medidas concretas y sostenidas que vayan más allá de actuaciones puntuales o reactivas.

Desde el partido han recordado que el abandono de animales no debe considerarse una incidencia menor, ya que puede constituir delito cuando pone en peligro la vida o integridad de los animales o las personas, tal y como establece la legislación. Asimismo, han señalado que la Ley 7/2023 obliga a los ayuntamientos a desarrollar programas integrales de gestión de colonias felinas que incluyan esterilización, identificación y campañas informativas.

Pacma ha insistido en que la falta de prevención "tiene consecuencias directas", como el aumento de camadas no deseadas y la saturación de las protectoras.

Por ello, han reclamado un "plan municipal de esterilización masiva" mediante el método CER (captura, esterilización y retorno), acompañado de presupuesto suficiente, planificación y coordinación con Policía Local y entidades de protección animal.