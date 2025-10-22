Pacma exige el cierre en Ibiza de un centro de recogida de animales que acumula "años de denuncias"

Archivo - Imagen de archivo de un centro de protección animal en España - MÁS MADRID LEGANÉS - Archivo

IBIZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha solicitado que las instalaciones de un centro de recogida de animales ubicado en Sant Joan, Can Dog, sean clausuradas de manera definitiva.

Según han explicado desde Pacma en un comunicado, este centro lleva "más de 30 años acumulando denuncias", informes e acusaciones de presunto maltrato, "sin que las autoridades competentes hayan actuado con eficacia suficiente como para poner fin a la situación".

El partido animalista ha considerado que su continuidad "supone un fracaso del sistema de protección animal en Ibiza", por lo que reclaman su cierre inmediato y la retirada del núcleo zoológico que le permite seguir operando.

Según ha asegurado, los animales del centro viven "en condiciones inaceptables de suciedad, miedo y abandono", pese a las inspecciones y promesas incumplidas de mejora. "30 años de sufrimiento son suficientes", han insistido desde la formación política.

Por ello, Hassler ha instado a la Delegación del Gobierno en Baleares, al Consell y al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja a asumir sus responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la Ley de protección animal mediante la clausura inmediata del recinto y la reubicación segura y digna de todos los animales en centros adecuados y debidamente fiscalizados.