Pacma se persona en el procedimiento administrativo de la caniche llegada en patera a Ibiza

IBIZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido Pacma se ha personado en el procedimiento administrativo relativo a la caniche llegada a Ibiza en patera.

La formación ha ampliado sus actuaciones ante el Ayuntamiento de Santa Eulària en relación a la perra que llegó en patera a las costas del municipio en diciembre de 2025, quedando bajo custodia administrativa y siendo posteriormente trasladada a Mallorca para cuarentena sanitaria.

Según ha informado el partido en un comunicado, además de solicitar el acceso a la información pública sobre el caso, el coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha presentado un escrito formal de personación en el procedimiento administrativo reclamando el reconocimiento de su condición de parte interesada en el expediente. La formación política fundamenta esta petición en su interés cualificado en la protección animal al tratarse de un caso que puede desembocar en decisiones con efectos irreversibles sobre un animal bajo custodia pública.

En el escrito, Hassler solicita los informes veterinarios y sanitarios, las actas de intervención y custodia, la documentación relativa al traslado y seguimiento del animal y las resoluciones o acuerdos adoptados sobre su destino final.

Asimismo, Pacma pide la adopción de medidas provisionales de carácter preventivo, solicitando que no se ejecuten actuaciones irreversibles mientras no se resuelva su personación y no se garantice un acceso efectivo al expediente que permita formular alegaciones.