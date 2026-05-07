Pacma reclama conocer la situación de la perrita llegada en patera a Eivissa y exige que el animal no sea sacrificado

EIVISSA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El partido animalista Pacma en Eivissa ha solicitado públicamente conocer cuál es la situación actual de Ikram, la perra llegada a la Isla en patera el pasado mes de junio, y ha reclamado a las administraciones que garanticen que el animal no será sacrificado.

En un comunicado, desde Pacma han considerado necesario mantener la presión pública para evitar una resolución fatal tanto para la cachorra como para una perra de raza caniche que llegó en condiciones similares en diciembre. "Miles de personas han pedido que se salve la vida de Ikram y es fundamental que las instituciones actúen con transparencia y humanidad", han afirmado

También han señalado que el sacrificio nunca debe contemplarse como primera opción cuando existen alternativas viables como cuarentenas controladas, seguimiento veterinario y pruebas diagnósticas específicas. En este sentido, han reclamado coordinación entre administraciones para encontrar una salida ética y segura tanto para Ikram como para la caniche.

El partido ha pedido que se informe públicamente sobre el estado de las perras y de las decisiones que adopten las autoridades competentes