El Pacto por la Sostenibilidad reanuda reuniones y aborda la monitorización de playas. - CAIB

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pacto por la Sostenibilidad ha reanudado sus reuniones con un segundo encuentro dedicado a la monitorización de las playas.

En este contexto, el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, y el director gerente de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital), Miquel Cardona, han presidido la primera de las reuniones previstas este mes de febrero, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

El encuentro ha sido la segunda reunión dedicada a la monitorización de playas. Han asistido responsables de la Dirección General de Turismo, la AETIB, el Ayuntamiento de Calvià, los consells insulares, sindicatos y patronales.

El calendario del Pacto por la Sostenibilidad se intensifica este mes de febrero, con cuatro reuniones más para seguir avanzando en cuestiones como la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (viernes 6), el ITS (miércoles 11), la economía circular y la energía (miércoles 18), y el certificado socialmente responsable (viernes 20). El 4 de marzo está prevista la segunda reunión sobre movilidad.

Hasta ahora, en el marco del Pacto por la Sostenibilidad, liderado por la Dirección General de Diálogo Social y Transición Económica, se han abordado un total de 102 propuestas de las 544 recogidas en la plataforma de participación pública del Pacto por la Sostenibilidad.

El director gerente de IB Digital ha presentado el proyecto Territorio Balear Inteligente, en el que se desarrolla la monitorización de playas, una herramienta que también tendrá carácter predictivo y permitirá anticipar el estado de las playas, no solo en tiempo real, sino también en el futuro.