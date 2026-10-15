El Pacto por la Sostenibilidad sitúa la innovación y el conocimiento como requisitos para la diversificación económica

Reunión del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de Baleares ha celebrado este jueves una nueva reunión para avanzar hacia la diversificación económica, que necesitaría el impulso de nuevas actividades y sectores con la mejora de la productividad, la innovación y el conocimiento.

Esta es una de las conclusiones del encuentro que ha presidido el director general de Diálogo Social y Transición Económica, José Antonio Caldés, en la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, donde también han participado los diferentes agentes sociales, sindicatos, patronales y representantes de los sectores tecnológico y de la construcción.

En una nota de prensa, la Conselleria ha puesto el foco en la adaptación de las capacidades profesionales, empresariales y en la creación de un entorno institucional, territorial y de infraestructuras "favorable".

"El fin de estas medidas es reducir las vulnerabilidades estructurales, ampliar la base productiva de Baleares y generar un modelo económico más equilibrado y resiliente", han destacado.

De este modo, los diferentes actores implicados han expuesto su punto de vista sobre la dirección que tiene que tomar esta diversificación, así como los objetivos y las estrategias necesarios para hacerla realidad.

Hay que recordar que la diversificación económica constituye uno de los elementos centrales de la Agenda de Transición de Baleares, orientada a avanzar hacia una economía "más resiliente, competitiva, sostenible y capaz de generar nuevas oportunidades de actividad y empleo".