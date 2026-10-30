El padre de una compañera de la mallorquina desaparecida en el accidente pide ayuda para localizarla

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El padre de una compañera de trabajo que viajaba en el AVE con Mari Carmen García ha pedido ayuda para localizar a la mallorquina, todavía en paradero desconocido.

La joven viajaba en uno de los trenes accidentados este miércoles en Urda (Toledo) junto con una compañera y dos fotógrafos y es "la única que falta por aparecer", según ha explicado el padre de esta compañera en declaraciones a los medios difundidas por IB3.

"Es una chica de 26 años que es compañera de mi hija, es importante para nosotros, la familia está ya desesperada y no logramos encontrarla", ha señalado.

Según ha indicado, Mari Carmen García viajaba en el vagón 7 del AVE, que chocó contra el Iryo, y se dirigía a Sevilla junto a sus compañeros para grabar un 'spot' publicitario.

"María --la compañera de trabajo, que se encuentra en buen estado-- seguro que lo desea por su amiga y por su compañera de trabajo y por sus padres, que seguro que lo estarán pasando muy mal", ha concluido.

Varias publicaciones en redes sociales del entorno familiar y laboral de la mujer mantienen el aviso de la búsqueda de Mari Carmen, que vive y trabaja en Madrid.

Su familia ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, que les ha tomado muestras para el cotejo de ADN. El alcalde de la localidad cordobesa de Rute, David Ruiz, donde Mari Carmen tenía lazos familiares, contactó con la familia y confirmó que se han trasladado a la Península para tratar de localizar a la joven. Este jueves estuvieron toda la noche buscándola en hospitales de Madrid, sin éxito.