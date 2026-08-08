Un padre y un hijo siguen a un taxista a un aparcamiento de Playa de Palma y le propinan una brutal paliza

Agentes de la Policía Nacional en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, padre e hijo, por supuestamente agredir a un taxista en el aparcamiento de una conocida sala de fiestas de Playa de Palma después de seguirle hasta un aparcamiento.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, a principios del mes de julio, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, se hicieron cargo de la investigación de una denuncia por lesiones interpuesta por un taxista en dependencias de la Policía Local, en la que denunció la agresión sufrida por dos varones.

En su denuncia, el varón manifestó que mientras se encontraba trabajando por la zona de Playa de Palma con su taxi, se percató de que un vehículo le seguía, lanzándole destellos lumínicos. Sin embargo, explicó, no hizo caso ni interactuó con los ocupantes siguiendo hasta el aparcamiento de una sala de fiestas de la zona.

Una vez llegó al interior del aparcamiento, observó que el vehículo que le había seguido durante varios kilómetros, se encontraba detrás y que se detuvo junto a él.

En un momento dado, el copiloto del vehículo salió y comenzó a lanzar puñetazos a través de la ventanilla. La víctima logró abandonar el habitáculo por la puerta del copiloto, aunque mientras trataba de pedir ayuda, el varón, junto a otro hombre de mediana edad, le agredieron hasta tirarlo al suelo, donde sufrió más puñetazos y patadas por todo el cuerpo.

Tras esta agresión y gracias a la ayuda de otras personas, los agresores dejaron de lanzar golpes contra la víctima y abandonaron el lugar velozmente a bordo del vehículo. El varón sufrió numerosos golpes que le provocaron policontusiones y fractura de los huesos de la nariz.

El Grupo de Homicidios se hizo cargo de las actuaciones e inició las pertinentes pesquisas de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos.

Tras las gestiones y diligencias policiales, los agentes comprobaron que los presuntos autores de la agresión se trataban de un padre y su hijo. Tras comprobar su identificación detenidos.