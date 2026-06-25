La PAH acusa al PP y a Vox de "vulnerar los derechos humanos" con sus políticas de vivienda y estudia medidas legales

Archivo - Varias personas durante una concentración de caravanas convocada por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en las inmediaciones de las Cortes de Baleares, a 30 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (Espa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha acusado al PP y a Vox de "vulnerar sistemáticamente los derechos humanos" con sus políticas de vivienda y está estudiando medidas legales.

De este modo se ha expresado la portavoz de la entidad, Àngela Pons, durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento de Palma celebrado este jueves.

Pons ha considerado que está "sistemática vulneración de los derechos humanos" de la que ha responsabilizado al PP y a Vox contravienen las leyes en materia de vivienda, como la obligación de que los grandes tenedores garanticen una alternativa habitacional a quienes sean desahuciados, como posiblemente suceda en Son Bordoy.

"Esto se puede denunciar, estáis actuando como criminales, sacando a la gente para que duerma en la calle aunque haya niños o enfermos. Hablamos de un cinismo total, las únicas soluciones que dan los servicios sociales es que se vayan a la península", ha recriminado.

La PAH ha acusado al Ayuntamiento de estar promoviendo una política de "expulsión y criminalización de la pobreza" contra los residentes de la antigua prisión, de asentamientos como Son Bordoy o de los caravanistas.

"Sin ofrecer ninguna alternativa habitacional, los condenan a vivir en la calle para, de forma completamente cínica, acabarlo multándoles por no tener donde ir. Se castiga a quien no tiene nada", ha lamentado la entidad.

Cuando el Ayuntamiento "quiere hacer ver que actúa", ha sostenido la PAH, "lo hace desde el maltrato". "Denunciamos la práctica de reubicar a personas socialmente adaptadas en Ca l'Ardiaca, un espacio destinado a personas con problemáticas sociales y personales extremas. Esto no es dar una alternativa habitacional, es abocar a la gente a la marginación y destrozar vidas", ha criticado.

"UNA EMERGENCIA HUMANITARIA DE PRIMER ORDEN"

Sobre la crisis del acceso a la vivienda también ha hablado en el pleno de este jueves una representante de la asociación de vecinos de Els Hostalets, quien ha pedido "justicia para quienes la sociedad ha parecido olvidar".

"Somos una ciudad de bienestar, pero la falta de vivienda es una emergencia humanitaria de primer orden y los recursos de los que disponemos son a todas luces un insulto a la magnitud del problema", ha sostenido esta mujer, quien ha cifrado en poco más de un centenar las plazas disponibles en centros de acogida.

"Las personas se pelean por un lugar en el que vivir y la gente que vive en la calle crece día tras día. Hay familias enteras durmiendo en coches y escondiéndose como si fuesen criminales para que las autoridades no les arrebaten a sus hijos", ha denunciado públicamente.

A su parecer, el Ayuntamiento de Palma, "no da soluciones sino que está permitiendo que el sistema colapse sobre los hombros de los más vulnerables".

PASEAR AL PERRO CON GAS PIMIENTA

En representación de los vecinos de Son Güells ha intervenido una mujer que se ha identificado como Melisa, quien ha expuesto el "cansancio" del barrio ante una situación de inseguridad "que se ha ido agravando año tras año".

"Los trabajadores, los ancianos y los niños merecen vivir en un espacio seguro. No hablamos de percepciones sino de problemas que afectan a la convivencia, de robos, de puntos de venta de droga, de okupaciones, de asentamientos", ha enumerado.

La "creciente sensación de inseguridad", ha lamentado, ha pasado "a formar parte de las vidas" de un vecindario en el que la gente "sale a patrullar", los ancianos "tienen miedo de pasear solos" y los dueños de los perros los bajan a pasear "con gas pimienta".

"La situación ha empeorado y los problemas persisten. Queremos que las medidas se ejecuten y lo prometido se cumpla, que busquen una solución humana para quienes viven en infraviviendas. Los vecinos sufrimos los problemas pero también podemos ser parte de la solución", ha subrayado.