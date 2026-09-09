Palma acoge una exposición sobre la cerámica como práctica artística "vinculada al tiempo, la materia y el conocimiento" - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y Es Baluard han presentado este miércoles la exposición 'De la terra al Cel' de Joan Pere Català Roig, una propuesta que sitúa la cerámica como práctica artística "vinculada al tiempo, la materia y el conocimiento transmitido a través del oficio".

La muestra, comisariada por Luis Juan de Sentmenat García Ruiz, podrá visitarse en la capilla de la Misericòrdia del 11 de septiembre de 2026 al 6 de marzo de 2027 en el marco de la Biennal B.

La propuesta expositiva, según ha informado la institución insular en un comunicado, reúne una selección de obras de Català Roig que permiten aproximarse a una trayectoria en la que la cerámica "se entiende desde una relación especialmente atenta con los materiales y con los procesos de creación".

Frente a "la rapidez y la espectacularidad", su trabajo pretende reivindicar "el tiempo necesario para que cada pieza se construya, desde el torno hasta la intervención del fuego, entendiendo el proceso artesanal como una forma de conocimiento".

La obra de Català Roig parte de una concepción del oficio "profundamente ligada a la observación y al recogimiento". Sus piezas, "de formas depuradas y alejadas de cualquier voluntad ornamental", tratan de "explorar las posibilidades de la arcilla y del esmalte" y poner de manifiesto "la capacidad del ceramista para anticipar y acompañar las transformaciones que se producen durante la cocción".

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha puesto en valor "la importancia de reconocer el oficio y el conocimiento que sostiene la cerámica como lenguaje contemporáneo". "Es un orgullo que la Misericòrdia acoja la obra de Català Roig en el marco de la Biennal B, un proyecto que reivindica la creación vinculada al territorio y que abre espacios de diálogo entre patrimonio, artesanía y arte contemporáneo", ha dicho.

Roca ha destacado la trayectoria de Joan Pere Català Roig y el "lugar relevante que ocupa en el ámbito de la cerámica contemporánea en Mallorca", y ha reivindicado el valor de su trabajo como muestra de la importancia de preservar "el oficio y los saberes vinculados a la materia en un momento en que muchas de estas prácticas han ido perdiendo presencia".

"La obra de Català Roig nos recuerda la importancia de detenernos ante los procesos y de recuperar formas de conocimiento que se construyen desde la experiencia y desde el contacto directo con la materia", ha expuesto, por su parte, el director de Es Baluard, David Barro.

LA TRAYECTORIA DEL ARTISTA

Joan Pere Català Roig (Palma, 1973) se inició en el mundo de la cerámica en el taller familiar Es Retall. En 1994 comenzó sus estudios de cerámica en la Escola d'Art de Palma, donde descubrió las posibilidades creativas de la cerámica más allá de su dimensión artesanal.

Su trayectoria se ha desarrollado entre la producción cerámica, la docencia y la actividad artística. Ha impartido cursos y monográficos sobre diversas técnicas y fue director de la Escola Municipal de Ceràmica de Marratxí entre 2012 y 2020.

Entre sus proyectos destacan la reproducción de 4.000 baldosas para la restauración del campanario de la Cartuja de Valldemossa, la realización del mosaico de la fuente de la plaza de la Reina de Palma y la restauración del mural de Lluís Castaldo en el Parc de la Quarantena.