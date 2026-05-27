Palma acoge este sábado una nueva edición de la carrera popular 'Ponle freno'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Palma acoge este sábado una nueva edición de la carrera popular 'Ponle freno', a beneficio de víctimas de accidentes de tráfico y para impulsar proyectos de sensibilización vial, con salida y llegada en el parque del Mar.

La carrera llega a Palma por tercer año consecutivo y en esta ocasión se celebrará en modalidad nocturna, con la salida a partir de las 20.30 horas.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este miércoles la presentación de la carrera, impulsada por Atresmedia con la colaboración de la Fundación AXA, y ha contado con la presencia de Martín Fiz, embajador de la carrera y campeón de Europa y del mundo de maratón.

Palma será este año la tercera parada del circuito nacional, del que también forman parte ciudades como Badalona, Zaragoza, Málaga, Valencia, Vigo, Bilbao, Santander, Madrid o Las Palmas de Gran Canaria.

El recorrido transcurrirá por el entorno de la fachada marítima y algunos de los puntos más emblemáticos del centro de la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que 'Ponle freno' es "mucho más que una carrera" y ha destacado que se trata de una iniciativa que contribuye a dar visibilidad a una cuestión fundamental como es la seguridad vial.

El primer edil ha subrayado la importancia de seguir avanzando en la mejora de la movilidad y ha recordado que el Ayuntamiento continúa impulsando diversas iniciativas en este ámbito, como la nueva ordenanza cívica para regular el uso de los vehículos de movilidad personal o la realización de una auditoría para mejorar la seguridad de la red ciclista.

Durante el acto se ha formalizado la adhesión al Manifiesto 'Ponle Freno Peatones 2030', una iniciativa a la que se suma Palma junto a otros municipios del país, con el objetivo de reducir a la mitad el número de peatones fallecidos o heridos graves antes de 2030, tomando como referencia las cifras de 2019.

Martínez ha señalado que esta iniciativa "supone también un compromiso para seguir impulsando medidas técnicas, normativas y estructurales que ayuden a mejorar la seguridad de los peatones".

Asimismo, el alcalde ha destacado que la recaudación de la carrera se destinará íntegramente al Hospital Sant Joan de Déu, concretamente al proyecto 'Neurodrive', orientado a evaluar las capacidades de conducción de pacientes con daño neurológico.

Igualmente, ha destacado la labor de Atresmedia y la Fundación AXA por impulsar esta prueba, así como de CGA Red de Talleres como patrocinador oficial, y del resto de entidades y empresas colaboradoras, entre las que se encuentran Luanvi, Meliá Hotels International, Aliviam, Sobrassada de Mallorca y el Centro Comercial Alcampo Mallorca.

La iniciativa 'Ponle freno' logró en 2025 cifras récord, tanto en participación, con 39.423 personas inscritas, como en recaudación, con un total de 441.503 euros en todas las carreras que se celebraron.

La prueba que se disputará este sábado espera alcanzar una participación de 1.500 personas, e incluirá dos circuitos de cinco y diez kilómetros, además de pruebas infantiles.

Las inscripciones siguen abiertas en carrerasponlefreno.com hasta el viernes 29 de mayo, con una cuota de diez euros (gratuita para menores). Los dorsales se podrán recoger en el centro comercial Alcampo los días 29 y 30 de mayo, de 17.00 a 20.00 horas y de 10.00 a 17.00 horas, respectivamente.

A la convocatoria informativa también han asistido el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet; el director general del área, David Salom; el gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Ángel Bennásar; el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu, Jaume Morell; el director del Centro de Estudios y Opinión de Ponle Freno-AXA, Iñaki Lerga; la directora de marketing del Grupo CGA, Eva Laguna, así como representantes de las entidades colaboradoras y patrocinadoras.

PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

Durante la presentación, se han dado a conocer los resultados del estudio sobre la percepción de la seguridad vial de los peatones en Palma.

Según este informe, aunque la percepción de la seguridad peatonal en esta ciudad es moderadamente positiva, existe una clara sensación de que todavía hay margen de mejora.

Un 60% de los encuestados considera que la seguridad para los peatones es igual o mejor que hace unos años, mientras que un 40% cree que ha empeorado.

Además, el 55% opina que la implantación del límite de velocidad de 30 km/h ha contribuido a mejorar la seguridad vial, aunque una parte importante de los ciudadanos (un 22%) considera que esta medida no siempre se respeta.

El informe refleja también una fuerte demanda ciudadana de mayor control y cumplimiento de las normas. Tres de cada cuatro palmesanos están a favor de sancionar a los peatones que crucen incorrectamente o en rojo, y el apoyo aumenta hasta el 88% cuando se trata de quienes cruzan utilizando el teléfono móvil.

Entre las medidas más valoradas para aumentar la seguridad destacan incrementar las multas por saltarse semáforos (8,50), iluminar mejor los pasos de peatones (8,08) y ampliar el número de zonas peatonales (7,89), lo que demuestra que los ciudadanos identifican tanto la vigilancia como la mejora del espacio urbano como claves para reducir riesgos.

Los ciudadanos puntúan la seguridad peatonal de Palma con un 5,97, ligeramente por debajo de la media nacional, aunque muchos consideran que la ciudad es una de las más seguras para caminar en España.

Los factores que más contribuyen a esa percepción son la existencia de calles peatonales y el respeto de conductores y peatones a las normas. Por otro lado, solo el 47% cree que Palma logrará reducir a la mitad las víctimas mortales y heridos graves antes de 2030.