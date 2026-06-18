El alcalde de Palma, Jaime Martínez, participa en el Foro Económico y Social del Mediterráneo - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá en 2027 el Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica, que se ha celebrado esta semana en Barcelona.

El alcalde de la capital balear, Jaime Martínez, ha participado este jueves en la tercera edición del foro y ha recogido el testigo que convierte a Palma en sede de la edición de 2027 de este encuentro.

El acto de traspaso de sede se ha celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona, en el que se ha oficializado la designación de Palma como próxima ciudad anfitriona del foro, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante la ceremonia, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha hecho entrega a Martínez de la pieza conmemorativa que simboliza el relevo entre ambas ciudades.

La edición de este año ha reunido a representantes de las principales administraciones públicas, del tejido empresarial y de la sociedad civil, y ha contado con la asistencia del Rey Felipe VI.

El encuentro ha abordado cuestiones estratégicas para el futuro del Mediterráneo como la vivienda, la cohesión social, la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico, ha destacado Cort.

Tras recibir el testigo como futura sede del Foro, el alcalde ha agradecido la confianza depositada en Palma como próxima anfitriona "de un encuentro consolidado como espacio de reflexión, diálogo y cooperación entre territorios que comparten una misma realidad mediterránea y una vocación común de progreso".

En este sentido, ha subrayado que la ciudad asume esta responsabilidad "con ilusión" y se ha mostrado convenido de que Palma puede aportar "una mirada singular a los grandes debates que hoy ocupan" a las ciudades y regiones.

A su entender, la capital balear atraviesa "un importante momento de transformación social, económica y cultural" para dar respuesta a los desafíos actuales, con la sostenibilidad como eje vertebrador de las políticas públicas.

"Una sostenibilidad que integra de forma equilibrada sus dimensiones medioambiental, económica y social, y que aspira a garantizar oportunidades para las generaciones presentes sin comprometer las de quienes vendrán después", ha indicado.

Martínez también ha puesto el foco en la realidad insular, que, ha reivindicado, debe ocupar un lugar destacado en la reflexión colectiva del Mediterráneo.

"Vivir en una isla como Mallorca y en una ciudad como Palma supone disfrutar de un patrimonio natural, cultural y paisajístico extraordinario, pero también afrontar desafíos específicos", ha señalado.

En concreto, se ha referido a cuestiones como la dependencia de las conexiones marítimas y aéreas, los costes logísticos, la presión sobre recursos limitados o la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad.

En este sentido, ha destacado que la celebración del foro en Palma será una oportunidad para situar en el centro del debate cuestiones estratégicas como la sostenibilidad urbana, la gobernanza de los destinos turísticos, el acceso a la vivienda, la transformación digital, la competitividad económica y los desafíos específicos de los territorios insulares.

"Será para nosotros un verdadero placer recibirles en una ciudad abierta al mundo, orgullosa de su historia y de su identidad mediterránea", ha manifestado, a la vez que se ha mostrado convencido de que Palma se convertirá en "un lugar de encuentro para compartir ideas, experiencias y proyectos que contribuyan a construir un Mediterráneo más próspero, más sostenible y más cohesionado".

Previamente al acto de traspaso de ciudades, el alcalde ha participado en la mesa redonda 'Los retos del Mediterráneo', junto al alcalde de Barcelona; el de Málaga, Francisco de la Torre; y la de Cartagena, Noelia Arroyo.

En el debate, moderado por el director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Albert Sáez, Martínez ha destacado los principales desafíos que afrontan las ciudades mediterráneas, especialmente en relación con el modelo económico y turístico, la vivienda, la sostenibilidad y la gestión del crecimiento demográfico.

El alcalde ha compartido las iniciativas que está impulsando el Ayuntamiento para favorecer el acceso a la vivienda "tras años de falta de respuesta a esta problemática".

Entre otras medidas, ha hecho referencia al plan de choque, el desarrollo de cerca de 10.000 viviendas a través de la figura de los proyectos residenciales estratégicos, la prohibición del alquiler turístico en todas sus modalidades, la intensificación de la lucha contra la oferta ilegal y la implantación de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUS).

Martínez ha destacado además la importancia de los proyectos de regeneración integral de barrios para "revertir situaciones de deterioro acumuladas durante décadas" y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Finalmente, ha defendido la necesidad de dotar a los ayuntamientos de mayores herramientas de gestión para responder de forma eficaz a retos complejos como la vivienda, la presión demográfica o la financiación municipal.