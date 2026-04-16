Palma acogerá el 25º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria del 10 al 12 de marzo de 2027

El director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, en la presentación del 25º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria que se celebrará en Palma. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) han presentado la 25ª edición del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria (25 CNHyGS), que se celebrará en Palma del 10 al 12 de marzo de 2027.

Se trata de un encuentro de referencia para los profesionales de la gestión sanitaria, que "marcará un punto de inflexión" en la organización estratégica del sistema sanitario en España, según ha apuntado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Esta edición se articula bajo el lema 'Salud 5.0: Creamos presente. Construimos futuro', que refleja la necesidad de abordar una "transformación profunda" del modelo sanitario, al integrar innovación tecnológica, sostenibilidad, humanización y desarrollo del talento como "ejes del cambio".

El director general del Servicio de Salud y presidente del 25º CNHyGS, Javier Ureña, ha detallado que el programa científico se estructura en torno a seis grandes áreas temáticas, que representan "las líneas principales de evolución del sistema sanitario".

Entre estos puntos se encuentra la salud comunitaria y determinantes sociales; los modelos asistenciales del futuro; la medicina de precisión y respuesta especializada; la transformación digital e innovación; el talento sanitario y relevo generacional, y la gobernanza, participación y sostenibilidad.

"Estas líneas reflejan un enfoque integral que conecta la innovación tecnológica --IA, 'big data', medicina personalizada--, la evolución de los modelos asistenciales --hospital en casa o atención centrada en la persona-- y los retos estructurales del sistema --sostenibilidad, talento y participación ciudadana--", han destacado.

Por su parte, el presidente de Sedisa, José Soto, ha resaltado que estas áreas configuran un programa orientado a "generar debate, compartir conocimiento y promover soluciones innovadoras ante los grandes retos del sistema sanitario", puesto que es la cita bienal "más relevante" en el ámbito nacional en la gestión sanitaria y que supone una "gran aportación de valor" para los directivos de la salud, así como para profesionales, sistema sanitario, pacientes y, en general, para la salud de España.

El presidente de ANDE, Jesús Sanz, ha resaltado la trayectoria y la "relevancia histórica" del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria como espacio de "encuentro entre profesionales", así como el compromiso conjunto de Sedisa y ANDE para "impulsar una gestión sanitaria más integrada, colaborativa y orientada a resultados".

Ureña ha explicado que el lema escogido refleja la necesidad de avanzar hacia un modelo que combine "tecnología, humanismo y sostenibilidad", al situar al paciente "en el centro" y aprovechar todo el potencial de la innovación para "mejorar la toma de decisiones y los resultados en salud".

El 25º CNHyGS se sitúa en un contexto de "cambio acelerado", caracterizado por la irrupción de nuevas tecnologías, los desafíos climáticos, la evolución del perfil del paciente y la creciente complejidad organizativa. Por ello, los directivos de la salud deben transitar entre "la urgencia del presente y la complejidad del futuro, para impulsar un modelo más inteligente, inclusivo y resiliente".

En este marco, el Congreso introduce el concepto de fronteras de la salud, entendidas no como límites, sino como "espacios de transformación donde confluyen innovación, conocimiento y nuevas formas de gestión".

Estas fronteras emergen en ámbitos como la digitalización del cuidado, la medicina personalizada, la participación ciudadana o el liderazgo transformacional de los directivos y directivas de la salud.