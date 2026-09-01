Palma acogerá en octubre el XXII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, que tratará la 'Xylella fastidiosa'

Planta enferma. - CAIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palma acogerá el próximo mes de octubre el XXII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología, una cita científica de referencia en España para el estudio de las enfermedades de las plantas que tratará, además, la problemática de la 'Xylella fastidiosa'.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha señalado este martes en un comunicado que el Congreso se celebrará del 19 al 22 de octubre y que se prevé la asistencia de unos 300 investigadores, técnicos y especialistas procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

Se reunirán en el Hipotels Convention Center para compartir los últimos avances científicos ante los principales retos filosanitarios que afectan a la agricultura mediterránea.

Precisamente, el último consejo de la Dirección del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba) autorizó una ayuda directa de 65.000 euros a la Sociedad Española de Fitopatología para apoyar la organización del congreso.

Según la Conselleria, la elección de Palma como sede de este congreso tiene una "especial relevancia" para las Islas, al ser uno de los territorios más afectados por la 'Xylella fastidiosa'.

Desde la detección de la bacteria, el archipiélago se ha convertido en un referente en el estudio, seguimiento y gestión de esta enfermedad, que ha provocado importantes daños en cultivos estratégicos como el almendro, el olivar y el viñedo.

Precisamente, la 'Xylella fastidiosa' centrará una de las sesiones principales del congreso, con una jornada técnica monográfica que reunirá a expertos para compartir los últimos avances en el conocimiento de la bacteria, las estrategias de vigilancia y control y las nuevas líneas de investigación orientadas a minimizar su impacto sobre los cultivos mediterráneos.

El programa también incluirá ponencias científicas, presentaciones de trabajos de investigación, sesiones técnicas y espacios de intercambio de conocimiento entre investigadores, técnicos y profesionales del sector.

El responsable del Laboratorio Oficial de Sanidad Vegetal de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares, Diego Olmo, copresidirá el comité organizador del congreso junto con la presidenta de la Sociedad Española de Fitopatología, Blanca Landa.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha sostenido que "acoger en Baleares el principal congreso estatal de fitopatología es un reconocimiento al trabajo que durante años han desarrollado" los investigadores de las Islas.

Finalmente, ha añadido que "la 'Xylella fastidiosa' ha sido uno de los grandes retos de la agricultura balear durante la última década" y que reunir a los especialistas en Palma "permite seguir avanzando en la investigación".