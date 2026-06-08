Palma acogerá la primera edición de 'Principal a la fresca', un ciclo de teatro y conciertos al aire libre - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural de La Misericòrdia de Palma acogerá este verano la primera edición del ciclo 'Principal a la fresca', una apuesta por el teatro y los conciertos al aire libre.

Tanto los tres espectáculos de teatro como el de música estarán dirigidos a todos los públicos y su asistencia será completamente gratuita, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El ciclo se iniciará este próximo sábado (21.30 horas) con 'Filles de la Misericòrdia', de Iguana Teatre en coproducción con el Teatre Principal de Palma, Teatre del Temple y Albena Teatre.

Dirigida por Pere Fullana, es una obra de teatro documental basada en los testimonios de mujeres que pasaron la infancia y primera adolescencia internas en una casa administrada por la Iglesia durante los años setenta. Está interpretada por Anna Berenguer, Rebeca Del Fresno, Catalina Florit e Irene Soler.

El domingo 28 de junio (22.00 horas) se representará 'El dia que va morir David Bowie', una obra teatral basada en la novela homónima de Sebastià Portell en una producción de Produccions de Ferro.

Esta obra, programada con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+, narra la historia de un joven, "libertino compulsivo", que intenta aceptarse y encajar en la figura del hijo ideal que su madre soñó. Con dramaturgia y dirección de Pau Coya, cuenta con la interpretación de Catalina Florit, Xavi Frau y Lluís Febrer.

La siguiente cita será el viernes 3 de julio (22.00 horas) con un recital de zarzuela protagonizado por la soprano Natalia Salom, el tenor Antoni Lliteres y la pianista Alicia Moreno. Este concierto estará basado en arias y dúos de los títulos más emblemáticos del llamado género de opereta.

El ciclo cerrará el domingo 5 de julio (22.00 horas) con 'Petites tragèdies', una producción de Iguana Teatre, con dramaturgia y dirección de Pere Fullana e interpretación de Rodo Gener, Carles Molinet y Marina Nicolau.

Es una adaptación libre de cuatro piezas de Aleksandr Pushkin y la trama de tres de las obras ('El convidat de pedra', 'El cavaller avar, Mozart' y 'Salieri') se basa en pasiones humanas como el amor y el engaño, los celos, la avaricia y la envidia. El tema de la cuarta obra, 'Faust', se basa en el amor y la ambición "sin medida".

MÁS PROGRAMACIÓN CULTURAL

Más allá de las propuestas de 'Principal a la fresca', la Misericòrdia acogerá durante los meses de verano una amplia programación cultural y familiar.

Los más pequeños podrán disfrutar de talleres creativos, actividades sensoriales, cuentacuentos, animación musical y juegos participativos dentro del programa 'Misericòrdia petit', con iniciativas como 'El misterio de la Misericòrdia' y 'El dragón de na Coca', 'Bolsas con identidad' o 'Creación de chapas personalizadas'.

El centro cultural también acogerá conciertos de Bruno Sotos, Cabot, Pablo Alegría, Aina Mateu, Maria Antònia Roses, Toc de Crida y Guitarró Esqueixat.

Esta oferta se completa con el ciclo 'Contes al bibliojardí', que programará sesiones de narración oral para el público familiar entre junio y septiembre en el jardín de la Misericòrdia; el club de lectura de la Biblioteca de Cultura Artesana; el ciclo poético y musical 'La lluna en vers', organizado por la Fundació Mallorca Literària; y las exposiciones temporales.

La idea de esta programación veraniega, ha explicado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, es "hacer llegar la cultura a todo el mundo".

"El espacio al aire libre de La Misericòrdia se ha consolidado como un lugar idóneo para disfrutar de la música y de las actividades culturales en pleno centro de Palma durante los días de calor", ha subrayado.