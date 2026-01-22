Palma amplía hasta el 28 de febrero el plazo para renovar el distintivo de residente de la ORA

Archivo - Inicio de la campaña para renovar los distintivos ORA para 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha ampliado hasta el 28 de febrero el plazo para renovar el distintivo de residente de la ORA y la validez de los correspondientes a 2025.

Esta prórroga supone que los ciudadanos dispondrán de un mes adicional para completar el trámite, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha señalado que el objetivo d esta medida es garantizar que todos los usuarios interesados dispongan del tiempo suficiente para renovar su distintivo.

La campaña de renovación de este año incorpora como principal novedad la eliminación definitiva del soporte físico, sustituyendo la tradicional pegatina por un sistema completamente virtual.

A partir de ahora, las autorizaciones se verificarán, tanto por el personal controlador como a través de dispositivos de lectura automática, solo mediante la matrícula del vehículo.

De este modo, ya no será necesario colocar ningún adhesivo en el vehículo y la comprobación será automática. Este nuevo sistema permitirá realizar el trámite de forma "rápida, cómoda y sin desplazamientos", ha apuntado el Ayuntamiento.

La renovación está dirigida exclusivamente a residentes que ya dispongan de distintivo ORA y el trámite y el pago de la tasa anual de 24 euros pueden realizarse de forma online utilizando únicamente el DNI, la matrícula del vehículo y la fecha de nacimiento.

Para ello, los usuarios deben acceder a la web habilitada, donde podrán identificarse, realizar el pago online o descargar la carta de pago para abonar en el banco y comprobar la activación del distintivo virtual en un plazo máximo de 72 horas.

En caso de incidencias, como deudas tributarias, documentación caducada o discrepancias en el domicilio del vehículo, la propia web informará del motivo y del procedimiento a seguir.

Los usuarios que deseen realizar el trámite de forma presencial y no presenten incidencias podrán hacerlo en la oficina de la SMAP, sin cita previa, de lunes a viernes de 09.00 a 19.30 horas y los sábados de 09.00 a 14.00 horas.

Aquellas personas con incidencias que no puedan completar la renovación online deberán gestionarla presencialmente en el Negociado ORA-ACIRE-CiD-ZBE, con cita previa.

Para resolver dudas, el público puede contactar con el Negociado ORA-ACIRE-CiD-ZBE en el teléfono 971 225 522 o a través del correo electrónico oraacire@palma.cat, de lunes a viernes de 8.30 a 13.30 horas.