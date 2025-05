Palma atiende 1.542 casos únicos de víctimas de prostitución durante 2024, un 11% más que el año anterior

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las entidades que forman la Xarxa D'Atenció Directa a Persones que Exerceixen la Prostitució a Palma (XADPEP) -- Casal Petit (Germanes Oblates), Médicos del Mundo y Cruz Roja-- atendieron en 2024 un total de 1.542 casos únicos, un 11% más que en 2023, cuando fueron 1.390. Concretamente, el 52% de los casos fueron nuevos y el 48% reabiertos.

Así lo ha explicado la segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Lourdes Roca, durante la presentación, junto a representantes de las entidades Casal Petit (Magdalena Alomar) y Cruz Roja (Elena Muñoz), y el director de la Unidad Técnica de Igualdad, Toni Colom, de los datos de la memoria de 2024 de la XADPEP.

Por entidades, Cruz Roja atendió a 773 víctimas --un 46% del total--, Casal Petit prestó servicio a 479 personas --un 28%-- y Médicos del Mundo ayudó a 438 --un 26%--.

La memoria, que reúne datos de las tres entidades, constata que los entornos donde se desarrolla la prostitución son sobre todo pisos o casas, espacio que ha aumentado hasta un 56%. Por otro lado, el 11% se lleva a cabo en lo que se denomina 'servicios de desplazamiento'.

Las entidades han realizado en 2024 un total de 633 visitas, de las cuales el 66% fueron individuales y el 34% colectivas, y han identificado 87 lugares. Asimismo, un 81% eran pisos o casas, un 12% clubes y un 7% en la calle. En esta línea, han subrayado que el trabajo de visitas no siempre es fácil principalmente por que el lugar está cerrado (23%) y no les dejan entrar (23%), además en un 21% de casos la razón por la que no se interviene es que las personas visitadas no quieren nada, y en un 14% porque no les abren la puerta, pese a la constancia de que hay gente en ese momento en el lugar.

Todas las personas atendidas recibieron atención de tipo social, y el 77% también atención sanitaria --el 60% relacionada con la salud física y el 17% con la salud psicológica--.

El 34% participó en actividades formativo-laborales, mientras que un 16% recibió asistencia jurídica.

En cuanto al tiempo en situación de prostitución, seis de cada diez atendidas han tenido experiencias en los últimos cinco años, y el 15% accedieron por primera vez a estos servicios en 2024. Por otro lado, el 41% de las personas atendidas lleva seis años o más ejerciendo la prostitución.

En cuanto al perfil, un 93% de las víctimas son mujeres, un 5% son mujeres trans y un 2% son hombres. Asimismo, hay un ligero descenso en la edad media de las personas atendidas, con un aumento en el grupo de entre 25 y 34 años, y el 35% lleva menos de un año residiendo en Palma.

Igualmente, han destacado que un indicador de la vulnerabilidad de la víctimas es que más de la mitad no dispone de un espacio de vivienda con privacidad y alejado del entorno de prostitución, lo que supone un aumento del 10% respecto a 2023.

Otra de las cuestiones que han resaltado es el hecho de que un 68% tiene responsabilidad familiar. En concreto, un 34% tiene más de dos personas a su cargo y un 21%, más de tres personas.

En relación con la situación administrativa, un 66% de las atendidas están en situación irregular y un 34% en situación regular. Por otra parte, solo el 5% son españolas, mientras que el 95% son extranjeras, con un predominio de personas procedentes de América Latina (78%), seguidas de África (10%), la Unión Europea (5%), otros países europeos (1%) y Asia --con cinco casos registrados--.

Respecto al nivel educativo, dos de cada tres personas atendidas tiene estudios secundarios, el 22% primarios y el 8% estudios universitarios.

Entre las conclusiones, han determinado que se han incrementado los casos nuevos, aunque los reabiertos continúan teniendo un peso importante, lo que evidencia la larga duración de los procesos para que las víctimas abandonen su situación de prostitución.

El 48% de los casos atendidos son reabiertos, muchos de ellos iniciados hace más de cinco años.

El 62% de las personas atendidas iniciaron un proceso de mejora o participaron de forma continuada en acciones orientadas a la autonomía e inclusión social.

También ha indicado que la prostitución está cada vez más deslocalizada. Según han explicado, de este modo es más difícil entrar en contacto con las víctimas de la prostitución.

EL COMPROMISO DE CORT: ADAPTAR POLÍTICAS Y RECURSOS

Frente a estas cifras, el compromiso del Ayuntamiento de Palma es claro, "adaptar" sus "políticas y recursos" para abordar una prostitución "cada vez más deslocalizada, invisible y digitalizada".

Así lo ha expresado la regidora Lourdes Roca, quien ha destacado que "detrás de cada caso" de una persona víctima de prostitución "hay una historia de sufrimiento y vulnerabilidad".

Por ello, ha reiterado la voluntad de Cort de seguir trabajando para mejorar la atención y el acompañamiento a las personas que están en esta situación, ofreciendo alternativas dignas y luchando contra el tráfico de personas. "Es responsabilidad de toda la sociedad erradicar esta lacra, en Palma y en el resto del mundo", ha señalado.

CATÁLOGO DE SERVICIOS

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma, a través del área de Igualdad, destina este 2025 un total de 195.000 euros a financiar proyectos de apoyo a personas en situación de prostitución a través de la XADPEP, formada por las entidades Casal Petit (Germanes Oblates), Médicos del Mundo y Cruz Roja.

Cada una de estas organizaciones lleva a cabo una labor específica y complementaria. Casal Petit ofrece atención social y psicológica, además de realizar salidas a pisos, clubes y la vía pública para contactar con mujeres en situación de prostitución.

Entre sus servicios destacan clases de alfabetización, idiomas e informática, orientación laboral individualizada, talleres de integración social y conocimiento de recursos, así como actividades de capacitación laboral. También dispone de pisos de acogida para mujeres que desean alejarse del mundo de la prostitución o que son víctimas de redes de explotación sexual. Asimismo, realiza acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad.

Cruz Roja, por su parte, ofrece atención social y psicológica, así como información y orientación sobre recursos del entorno comunitario. Realiza mediación en ámbitos como la salud, el acceso a servicios jurídicos, y la inserción formativa y laboral. También acompaña a las personas atendidas en trámites administrativos y gestiones personales, y proporciona ayudas sociales básicas, incluido alimentación, ropa, pago de suministros o tasas. Además, promueve espacios de ocio y desconexión como parte de su intervención.

Médicos del Mundo finalmente centra su labor en el acercamiento a entornos de prostitución, proporcionando atención psicosocial, psicológica, jurídica y sanitaria básica.