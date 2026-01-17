Palma celebra sus tradicionales 'Beneïdes' de Sant Antoni - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Palma ha celebrado este sábado sus tradicionales 'Beneïdes' de Sant Antoni, a las que ha acudido el alcalde, Jaime Martínez, junto a una representación de regidores del Consistorio.

Los ciudadanos que han querido participar del acto de las 'Beneïdes' se han concentrado a las 10.00 horas en la explanada de la Seu, desde donde han salido en procesión hasta la capilla de Sant Antoniet, ubicada en la calle de Sant Miquel, acompañados por los xeremiers y la Banda Municipal de Música, que han amenizado el acto.

A las 11.00 horas, se ha celebrado el oficio religioso con motivo de la festividad de Sant Antoni en la basílica de Sant Miquel.

Finalmente, una vez finalizado éste, en la misma calle Sant Miquel se han llevado a cabo las tradicionales 'Beneïdes' de Sant Antoni.