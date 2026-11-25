Palma culmina los homenajes al poeta Joan Alcover en el centenario de su muerte - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Palma ha acogido la tarde de este miércoles el último acto de homenaje al poeta, ensayista y político Joan Alcover para conmemorar el centenario de su muerte.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presidido el acto de que ha puesto punto y final a la programación del Any Alcover.

También han asistido el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, y familiares del autor de la letra del himno de Mallorca, 'La Balanguera'.

Durante su intervención, el primer teniente de alcalde ha agradecido la colaboración e implicación de las diversas administraciones y el tejido asociativo, y ha remarcado el papel desarrollado tanto por la OCB como por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

En este sentido, el regidor ha recordado que la programación del Any Alcover ha comprendido propuestas como el estreno de la Simfonia Alcover, surgida del talento creativo de Mercè Pons e interpretada por la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, o la exposición 'Joan Alcover, el poeta cavaller'.

También ha destacado la muestra bibliográfica 'Joan Alcover a Joan Rosselló de Son Fortesa. Correspondència entre dos amics' y la 'perfomance' sonora basada en las obras de Alcover titulada 'Paraules que sonen'.

En el transcurso de la ceremonia institucional, que ha contado también con la intervención del presidente de la OCB, el cronista oficial de la ciudad de Palma, Bartomeu Bestard, ha compartido una detallada descripción en torno a la figura del literato.

Por su parte, cuatro estudiantes del Joan Alcover han recitado varias piezas literarias de la obra del poeta nacido en Palma en 1854, concretamente 'Desolació', 'La relíquia', 'La Serra' y 'La Balanguera'.

Igualmente, los asistentes han podido escuchar las interpretaciones de las violoncelistas María Fernández e Irene Laguna, componentes de CelloDuo Arts y profesoras del Conservatori de Música de les Illes Balears.

Una vez finalizado el acto, tanto los representantes institucionales como el resto de personas presentes se han trasladado a la plaza de la Reina, donde ha tenido lugar una ofrenda floral frente a la escultura dedicada a Joan Alcover. La ceremonia ha concluido con la interpretación de 'La Balanguera' a cargo de la Banda Municipal de Música de Palma.