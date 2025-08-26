Palma dispara la oferta de habitaciones en pisos compartidos un 71% y baja un 10% el precio

El alquiler de habitaciones en la capital balear se sitúa en 450 euros mensuales, según Idealista

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oferta de habitaciones en piso compartido en Palma ha aumentado un 71 por ciento en el último año, situándose entre las capitales donde más ha crecido este mercado, según un informe publicado por Idealista.

La capital balear es también de las ciudades donde más ha caído el precio de las habitaciones, con un descenso del 10 por ciento interanual, junto a Ceuta.

Actualmente, el alquiler medio se sitúa en 450 euros mensuales, lo que la convierte en la cuarta ciudad más cara de España para este tipo de alojamiento, solo por detrás de Barcelona (570 euros), Madrid (527 euros) y San Sebastián (475 euros).

El estudio señala además que la competencia por habitación en Palma ha caído un 28 por ciento, siendo así una de las capitales donde más se ha reducido el número de interesados por anuncio, al mismo nivel que Barcelona y Valencia.

En el conjunto del país, Idealista ha destacado que la oferta de habitaciones en piso compartido se ha incrementado un 24% interanual durante el segundo trimestre del 2025, mientras que el número de interesados que recibe cada anuncio se a reducido un 2%. Esto ha provocado que el precio haya crecido solo un 5% hasta los 420 euros mensuales.