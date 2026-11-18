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PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado un proceso de participación ciudadana para recoger propuestas y aportaciones de cara a la modificación del reglamento de las galeras, para avanzar hacia la implantación progresiva del modelo eléctrico.

La consulta pública previa permancerá abierta hasta el próximo 7 de diciembre y permitirá a la ciudadanía, las entidades y las organizaciones trasladar sus propuestas sobre la futura regularación.

Con esta iniciativa, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, se da el primer paso para actualizar el marco normativo y hacer posible la transición hacia las galeras eléctricas, un proceso que se está haciendo de forma coordinada con el sector.

La propuesta contempla la actualización del reglamento vigente para incorporar una nueva modalidad de galeras de propulsión no animal y cero emisiones.

Las nuevas galeras deberán conservar una configuración exterior compatible con la imagen tradicional de los carruajes de Palma, manteniendo elementos característicos como su estructura general, la disposición de los asientos, la cesta, el pescante del conductor y los elementos ornamentales.

Asimismo, deberán contar con la correspondiente homologación administrativa y cumplir todos los requisitos legales en materia de matriculación, seguroobligatorio, inspección técnica y permiso de circulación, además de disponer del permiso de conducción habilitante.

Cada nuevo modelo deberá someterse también a la validación municipal para garantizar su adecuación a la imagen tradicional de las galeras y al entorno urbano y patrimonial de Palma.

El Ayuntamiento ha subrayado que la actualización del reglamento permitirá incorporar nuevas garantías para reforzar la protección y el bienestar de los caballos que continúen prestando servicio durante el periodo transitorio.

En este sentido, la propuesta establece criterios objetivos para limitar o suspender la actividad de las galeras de caballos cuando las condiciones meteorológicas puedan comprometer el bienestar de los animales.

Las aportaciones deberán presentarse preferentemente a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento. También podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El proceso de implantación de las galeras eléctricas se enmarca en el consenso alcanzado el pasado mes de marzo, cuando la mayoría de los titulares de licencias presentaron al Ayuntamiento una propuesta para avanzar hacia la transformación del modelo actual.

Esta iniciativa es fruto del diálogo mantenido con el sector desde el inicio de la legislatura, han insistido desde el Ayuntamiento, agregando que la propuesta cuenta con el respaldo de cerca del 90 por ciento de las 28 licencias vigentes en el municipio, "un apoyo que permite avanzar en la definición de un modelo de transición progresivo y consensuado".

Una vez finalizado el periodo de participación y analizadas las aportaciones recibidas, se continuará con la elaboración y tramitación del texto reglamentario, que deberá someterse a los procedimientos legalmente establecidos y, finalmente, a la aprobación del pleno municipal.