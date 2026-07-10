Palma instalará un sistema de detección de plazas libres en los aparcamientos de Manacor y Marqués de la Senia

Archivo - Señal de salida de un aparcamiento en Palma. - ALBERTO VERA / AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma instalará un sistema de detección de plazas libres en los aparcamientos municipales de la calle Manacor y Marqués de la Senia tras adjudicar un contrato por valor de 73.100 euros.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actuación permitirá extender a ambos aparcamientos una tecnología que ya funciona en los estacionamientos municipales de Santa Pagesa, Via Roma y Antoni Maura.

El contrato, adjudicado a la empresa Equinsa Parking, incluye el suministro, la instalación y la puesta en marcha de un sistema integral de detección de ocupación plaza a plaza, basado en sensores de alta precisión, indicadores luminosos y paneles informativos.

De este modo, los usuarios podrán conocer en tiempo real las plazas disponibles y dirigirse con mayor rapidez hacia ellas mediante un sistema de señalización con luces verdes y rojas.

MEJORAS EN OTROS APARCAMIENTOS

Por otra parte, el Ayuntamiento ha finalizado las actuaciones de renovación de los sistemas de interfonía y megafonía del aparcamiento de Via Roma, donde se han instalado altavoces con interfonía integrada y sonido de alta definición, además de un nuevo software para la gestión de avisos.

Asimismo, en el aparcamiento de Manacor se ha reforzado el sistema de videovigilancia con la instalación de diez cámaras de alta resolución con visión nocturna, que permiten una supervisión en tiempo real de las instalaciones.

Además, se ha incorporado un sistema de megafonía en las escaleras, gestionado desde la sala de control, que facilitará la emisión inmediata de avisos ante cualquier incidencia.