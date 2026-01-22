El Palma International Boat Show reducirá emisiones, mejorará la gestión de los residuos y la sensibilización. - CAIB

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del Palma International Boat Show -- organizado del 29 de abril al 2 de mayo por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía y la Balearic Yacht Brokers Association (BYBA)-- centrará sus esfuerzos en la reducción de las emisiones de efecto invernadero, la mejora de la gestión de los residuos y la sensibilización de expositores y proveedores en materia de sostenibilidad.

Así lo ha explicado el conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, durante la presentación del salón náutico en Fitur, un acto que también ha contado con la presencia del director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y de la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears (ADRBalears), Silvia Delgado.

"Desde el principio teníamos claro que el Palma International Boat Show tenía que iniciar un giro hacia la sostenibilidad para convertirse en un acontecimiento responsable y alineado con los retos ambientales, sociales y económicos actuales", ha afirmado el conseller.

Sáenz de San Pedro ha defendido que para que sea siendo una de las ferias náuticas más reconocidas del Mediterráneo, la sostenibilidad tiene que ser un eje transversal, con un impacto positivo tanto en la comunidad local como en el medio natural y marino.

IMPACTO ECONÓMICO

Por otro lado, la organización del Palma International Boat Show recogerá nuevamente los datos necesarios para que la Dirección General de Economía y Estadística pueda calcular el impacto económico. Este estudio ya se llevó a cabo hace dos años, y ahora se considera un momento idóneo para repetirlo y analizar su evolución.

El primer estudio certificó que el evento generaba un impacto económico de 20,1 millones de euros y contribuía a la desestacionalización y a la mejora del turismo en un mes de temporada baja.

En este sentido, el conseller ha explicado que dos años después, el objetivo es comprobar que la feria continúa siendo una plataforma clave no solo para el sector náutico, sino también para el conjunto de la sociedad balear, que favorece el crecimiento de sectores como la hostelería, la restauración o el comercio. El año pasado, la actualización del estudio mostró un crecimiento del 4,5 por ciento, alcanzando un impacto total de 21 millones de euros.

Además, el Palma International Boat Show estrena una identidad unificada que integra todas las áreas y segmentos del certamen bajo una sola marca con el objetivo de reforzar la proyección nacional e internacional del certamen.

Este es un paso necesario para adaptarse al crecimiento y al aumento de visibilidad del evento. De este modo, la feria náutica dispondrá de las tres áreas diferenciadas Shipyard & Equipment, que exhibe yates de hasta 35 metros, astilleros, distribuidores y proveedores de servicios; Superyacht Village que presenta yates de más de 24 metros para vender o alquilar, con acceso a profesionales del sector, y Superyacht New Build Hub que expone megayates de vela de más de 35 metros, con astilleros, arquitectos navales y estudios de diseño. Esta última zona se ubicará en Marina Port de Mallorca, mientras que el resto estarán en el Moll Vell.

MÁS DE 300 PARTICIPANTES

La última edición del Palma International Boat Show contó con 304 empresas participantes, más de 600 embarcaciones expuestas y cerca de 30.000 visitantes.

Desde la Conselleria han destacado el papel del Palma International Boat Show como agente de promoción y dinamización del sector náutico, considerado estratégico para la economía del archipiélago.

La feria, han recordado, ha sido la puerta de entrada de numerosas firmas internacionales que han decidido establecerse en Baleares después de participar como expositoras, a la vez que ha impulsado la internacionalización y el crecimiento de las empresas náuticas locales.

Según datos del Balearic Marine Cluster, el sector náutico cuenta con unas 880 empresas dedicadas exclusivamente a la náutica de recreo, con una facturación de 1.106 millones de euros y más de 5.000 puestos de trabajo.