Palma lanza una plataforma participativa para recoger propuestas sobre accesibilidad

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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha inaugurado una plataforma participativa para recoger las propuestas de la ciudadanía en el marco del proceso de actualización del plan de accesibilidad y que permitirá identificar los espacios de Palma con necesidades de accesibilidad y las prioridades de actuación desde la experiencia de los ciudadanos.

Según ha informado Cort este viernes en un comunicado, la plataforma ofrece dos vías de participación. Por un lado, un cuestionario en el que los usuarios pueden trasladar propuestas y observaciones y, por otra parte, un mapa interactivo que permite geolocalizar incidencias o indicar los puntos de Palma prioritarios para su mejora.

El objetivo de esta web es obtener un diagnóstico actualizado de la situación de Palma en cuanto a accesibilidad y definir las actuaciones necesarias para adaptar el punto señalizado.

El Consistorio ha señalado que esta plataforma es resultado de distintas reuniones mantenidas con asociaciones, entidades y colectivos vinculados a la accesibilidad y que las propuestas ciudadanas que pueden servir en ámbitos de espacio público, edificios municipales, transporte, comunicación y servicios.

El acceso a la plataforma se puede hacer mediante el enlace https://plan-accesibilidad.palma.es/