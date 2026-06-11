Palma está pendiente del desarrollo del sistema informático para ampliar la zona ORA a nuevos barrios

Archivo - Expendedor de la ORA en Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma está pendiente del desarrollo del sistema informático que permitirá ampliar la zona ORA a nuevos barrios como Foners, Pere Garau, Plaza de Toros, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Serralta o Santa Catalina Nord.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa el regidor de Movilidad, Toni Deudero, al ser preguntado acerca del estado en el que se encuentra el proceso de ampliación.

El proceso, ha explicado, discurre en paralelo en dos direcciones. Por un lado, la parte física, es decir, la que implica la instalación de las máquinas del ORA y la correspondiente señalización.

Por otro, la puesta en marcha del sistema informático que permita su correcto funcionamiento, que es la que más está condicionando la ampliación. "No podemos pintar la zona azul, que la gente vaya a pagar y que la máquina no esté operativa porque el sistema informático no esté 100% cerrado", ha apuntado Deudero.

El deseo del Ayuntamiento es que la ampliación de estas zonas de aparcamiento tarifado, que afectará a alrededor de 100.000 ciudadanos y entre 40.000 y 60.000 vehículos, pueda estar lista en 2027.

"Entre octubre y diciembre empieza la renovación anual de las etiquetas del ORA. Es un momento razonable para, tras haber probado la herramienta informática, ver si puede implementarse en ese momento", ha concluido.

EL CARRIL BICI DE BLANQUERNA

Otro de los proyectos que el área municipal de Movilidad tiene por delante es la eliminación del carril bici de la calle Blanquerna, que se pretende desviar por la calle 31 de Diciembre.

"Es una decisión tomada y solo nos falta tener finalizado el proyecto técnico del trazado alternativo y disponer de la partida económica. Es lo que está provocando que no se haya eliminado ya, el no poder ofrecer todavía una alternativa a los ciclistas", ha expuesto Deudero.

La idea de Cort, ha asegurado, es que el proyecto pueda ejecutarse a lo largo de los próximos seis meses, es decir, antes de que acabe el año.