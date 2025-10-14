Palma prohíbe nuevos alquileres turísticos en cualquiera de sus modalidades

Archivo - Cartel de una vivienda turística - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha anunciado este martes la intención de prohibir nuevos alquileres turísticos en cualquiera de sus modalidades en todo el término municipal.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa para hacer balance de la temporada turística y durante la cual ha anunciado igualmente la prohibición, a partir del año que viene las conocidas como 'party boats' en el paseo Marítimo.

Cort también prohibirá la apertura de nuevos albergues e impulsará la reconversión de los existentes en otras modalidades de alojamiento.