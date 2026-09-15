Palma registra 294.136 afiliados en julio, un 3,7% más que hace un año, la mejor cifra de los últimos 20 años

Archivo - Un trabajador en un supermercado de la cadena Masymas, en una imagen de archivo. - MASYMAS SUPERMERCADOS - Archivo

PALMA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Palma ha anotado en el mes de julio un total de 294.136 afiliados, lo que representa un 3,7% más que el mismo mes del año pasado y la mejor cifra de los últimos 20 años.

En concreto, la tasa de paro de julio, con un 3,89%, es la más baja para este mes en las últimas dos décadas -desde que se tienen datos unificados-, mientras que la cifra de afiliación a la Seguridad Social, con 294.136 personas afiliadas en julio, supone el registro más elevado para este mes de los últimos 20 años, según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos y presidenta de PalmaActiva, Lupe Ferrer, ha destacado que Palma refuerza la creación de empleo y sigue registrando los mejores indicadores laborales de los últimos años y ha resaltado que, con estos datos, la capital acoge al 42,5% del total de afiliaciones de las Islas.

En términos intermensuales, la afiliación aumentó un 0,63% respecto a junio, mientras que, en comparación con julio de 2025, se produjo un incremento del 3,7%.

CONTRATACIÓN

En lo que se refiere a la contratación, durante el mes de agosto se firmaron en Palma 12.447 contratos, de los cuales 6.965 fueron indefinidos y 5.482 temporales.

La contratación indefinida experimentó una disminución del 32,54% respecto a julio, mientras que, en términos interanuales, aumentó un 27,7%. Entre las mujeres, las ocupaciones que registraron mayores contrataciones durante el mes de agosto fueron las limpiadoras, con 1.057 contrataciones, y las camareras, con 848 contrataciones.

Entre los hombres, las ocupaciones con mayores contrataciones fueron las de camarero, con 857 contrataciones, y artista creativo, con 355 contrataciones.

Por sectores de actividad, las mujeres concentraron el mayor número de contrataciones en el servicio de comidas, con 979 contratos, y en el comercio, con 863 contratos.

En el caso de los hombres, las actividades con mayores contrataciones fueron también los servicios de comidas, con 1.046 contratos, y las actividades de creación, con 602 contratos.

El sector con mayor contratación en el mes de agosto fue Hotelería con 3.162 contratos, seguido de Comercio con 1.791.

PARO

En cuanto al paro, en agosto Palma registró 12.142 personas desempleadas, de las que 5.163 eran hombres y 6.979 mujeres. Respecto al mes de julio, el paro aumentó ligeramente un 1,96%, con 233 personas en paro más.

Por el contrario, si se compara con el mismo mes del año anterior, el paro disminuyó un 1,08%, con 132 personas menos en situación de paro.

La variación intermensual del paro aumentó en todos los principales colectivos en agosto. Entre las mujeres, el incremento fue del 1,37%, mientras que entre las personas jóvenes fue del 2,44% y entre las personas mayores de 45 años del 1,28%.

Sin embargo, en términos interanuales, la evolución fue diferente según el colectivo. El paro entre las mujeres disminuyó un 1,68% y entre las personas mayores de 45 años descendió un 4,24%, mientras que entre las personas jóvenes aumentó un 4,48%.

Por sectores, las mayores disminuciones interanuales del paro se registraron en agricultura, con un descenso del 10,83%, y en comercio, con una bajada del 9,55%.

En cuanto a las ocupaciones, entre las mujeres las principales disminuciones del paro se produjeron entre las ayudantes de cocina, con 98 personas en paro y un descenso del 10,91%, y las reponedoras, con 125 personas en paro y una bajada del 4,58%.

Entre los hombres, las ocupaciones que registraron una mayor disminución del paro fueron los vendedores, con 173 personas en paro y un descenso del 7,49%, y los trabajadores en huertas, con 155 personas en paro y una disminución del 3,13%.

Finalmente, las actividades que registraron una mayor disminución del paro fueron, entre las mujeres, las actividades sanitarias, con 207 personas en paro y un descenso del 3,72%, y entre los hombres, las actividades científicas, con 239 personas en paro y una disminución del 7%.