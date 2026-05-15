Palma registrará cortes de tráfico y desvíos en la EMT este fin de semana por distintos eventos

Archivo - El servicio EMT prevé varios desvíos del servicio de autobuses junto a los cortes programados por la Policía Local para el tránsito de vehículos. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de distintos eventos deportivos que tendrán lugar este próximo sábado y domingo, lo que implicará afectaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Durante la jornada del sábado se celebrará la Cursa de s'Indiot, por lo que habrá cierres progresivos al tráfico entre las 18.00 y las 21.00 horas, al paso de los corredores por el itinerario previsto de la prueba en la zona de Sa Indioteria.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha detallado que el recorrido transcurrirá por la plaza de la Parròquia, las calles de Palau de Reguer, Sant Nicolau, Torrent Gros, Camí Terminal, Camí dels Reis, Camí Roig, Francesc Pere de Bonafé, plaza de sa Indioteria y Santiago Álvarez.

De cara a la jornada del domingo tendrá lugar la 50ª Volta a Mallorca en Moto, evento que ocasionará también restricciones a la circulación desde primera hora de la mañana. A partir de las 06.00 horas se iniciará la concentración de motos en la avenida de Adolfo Suárez, en sentido Andratx.

Durante este periodo, el tráfico procedente de la Autopista de Llevant (Ma-19) será desviado hacia Avenidas, mientras que el tráfico de bajada desde Avenidas se desviará hacia la Autopista de Llevant.

Posteriormente, a partir de las 10.30 horas, se producirán cortes de tráfico progresivos al paso de los participantes en las avenidas de Antoni Maura, Argentina, Monsenyor Palmer, s'Aigo Dolça y Joan Miró.

También, con motivo del evento, la salida del parking del parque de la Mar hacia la autovía permanecerá cerrada. Paralelamente, este mismo día se celebra el evento deportivo Desafío Fuerzas Armadas 2026, que implicará restricciones temporales a la circulación entre las 07.00 y las 15.00 horas.

Se realizarán cierres intermitentes de tráfico durante el desarrollo de las pruebas en la calle de Baleares, el camino dels Reis a Gènova, la calle de Joan de Saridakis, la avenida de Joan Miró y el dique de l'Oest.

La prueba contará con dos recorridos, Hondero Balear y Grifón, con salida desde el acuartelamiento Jaume II y la llegada al Castillo de San Carlos. Los participantes transitarán por el Bosque de Bellver, Gènova, Cala Major y Porto Pi.

Por su parte, varias líneas de autobús de la EMT de Palma sufrirán también desvíos temporales con motivo de los cortes de tráfico de este fin de semana.

El sábado, a raíz de los cortes por la Cursa de s'Indiot en Sa Indioteria, las líneas 10 --entre Son Castelló-Sindicat-- y 11 --sa Indioteria-Pl/ Espanya-- circularán desviadas parcialmente a su paso por la zona de la carrera, entre las 17.00 y las 21.00 horas aproximadamente. Durante el tiempo que duren los desvíos, quedarán sin servicio las paradas 267, 273, 266 y 274.

Por otro lado, el domingo, entre las 07.00 y las 17.00 horas, varias líneas de autobús sufrirán cortes intermitentes al paso de los deportistas participantes en la carrera Desafío Fuerzas Armadas 2026. En concreto, se verán afectadas las líneas 1 --Portopí-Sindicat--, 4 --Nou Llevant-Ses Illetes--, 46 --la Bonanova-Gènova-Sindicat-- y 47 --Gènova-la Bonanova-Sindicat--, al paso de la carrera por las rotondas de Sa Taulera, en el camino del Tramvia, el camino dels Reis, a la altura del camino del Tramvia y camino Vell, y en el dique de l'Oest.

Además, la 46 circulará desviada por la autopista, por el corte de tráfico en el camino de Génova a Sant Agustí en sentido Gènova, por lo que quedarán sin servicio las paradas 146, 147, 148, 149, 1061 y 151 durante el desvío.

Finalmente, el domingo 17 de mayo, con motivo del corte de tráfico en el paseo Marítim por la Vuelta a Mallorca en Moto, las líneas 1 --Portopí-Sindicat--, 30 --Marivent-Palau de Congressos-- y 25 --s'Arenal-Pl/ Reina|Catedral-- circularán parcialmente desviadas entre las 06.00 y las 11.00 horas aproximadamente. Durante el evento, las paradas 1982, 569, 8, 10, 12, 925, 14, 15 y 458 --L30-- quedarán fuera de servicio.