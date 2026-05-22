Palma registrará este sábado restricciones al tráfico en la avenida Antoni Maura

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de la Policía Local de Palma provocará este sábado restricciones en la avenida de Antoni Maura en el tramo comprendido entre el Paseo Marítimo y la plaza de la Reina entre las 08.00 y las 15.00 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la celebración también afectará a la salida del aparcamiento del Parc de la Mar hacia Antoni Maura, que permanecerá cerrada entre esas mismas horas.

Asimismo, la línea 25 de EMT, en sentido Palma, circulará desviada por Porta des Camp y Avenidas hacia la plaza de la Reina. Asimismo, quedará anulada la parada Parc de la Mar-Catedral.

CARRERA SOLIDARIA

Por su parte, el domingo la carrera solidaria del Col·legi Balmes implicará que haya afecciones al tráfico entre las 09.00 y las 13.00 horas en la zona de Nou Llevant y en el eje de la calle Manacor.

Concretamente, las restricciones afectarán a la calle de Felicià Fuster, a la salida de la autopista MA-19 hacia Nou Llevant, y a la intersección de la avenida de México con la calle de Brotad.

El recorrido de la prueba discurrirá por las calles Felicià Fuster, Callao, Brotad, avenida de México, Torrent de na Bàrbara, Barranquilla, Puerto Rico, Caracas, Manacor y Manuel Azaña.