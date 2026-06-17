Palma es la tercera capital de provincia con el alquiler de pisos y por habitaciones menos rentable, según pisos.com

Archivo - Un cartel de ‘Se alquila' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palma es la tercera capital de provincia menos rentable tanto para el alquiler tradicional de un piso entero de 90 metros cuadrados como por habitaciones, con un 4,4% y 4,6%, respectivamente, según datos de mayo de pisos.com.

El portal inmobiliario ha señalado en un comunicado que la rentabilidad media en la capital balear se sitúa por debajo de la nacional, que es del 7,2% en el caso de los pisos enteros y del 7,8% cuando ese inmueble se alquila por habitaciones.

En cuanto al precio del alquiler de una habitación, Palma es la tercera capital más cara, con una media de 617 euros al mes, por detrás de Barcelona (646 euros/mes) y Madrid (622 euros/mes).

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha explicado que el alquiler por habitaciones permite al propietario fraccionar el riesgo. "Si una habitación se queda vacía, las demás siguen generando ingresos, algo que no sucede cuando se cede la vivienda completa a un único inquilino", ha añadido.