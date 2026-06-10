PalmaActiva ampliará su espacio de 'coworking' para adaptarse a las demandas y necesidades de los usuarios

Archivo - Uno de los despachos del centro de empresas de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles elevar a pleno una modificación de crédito para llevar a cabo la ampliación del espacio de 'coworking' de PalmaActiva.

El objetivo, según ha indicado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, en rueda de prensa, es adaptarse a las nuevas demandas y necesidades de los usuarios.

PalmaActiva tiene atribuidas competencias en materia de promoción económica local, apoyo a pymes y emprendedores, formación e inserción laboral, tal y como establecen sus estatutos.

Para el desarrollo de estas competencias, el organismo destina parte de su patrimonio a oficinas, aulas, locales y despachos orientados a la actividad empresarial y formativa.

Uno de estos espacios es el 'coworking' ubicado en la plaza Llorenç Bisbal, número 5, concebido para fomentar la colaboración empresarial y profesional mediante el uso compartido de infraestructuras y servicios.

Tras más de 13 años de funcionamiento, y con el objetivo de adaptarse a las nuevas demandas y necesidades, se ha considerado necesario impulsar un proyecto para poder ampliar la funcionalidad del espacio y adecuarlo a los usos actuales.